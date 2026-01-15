Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Real Madrid thua sốc đội hạng nhì trong ngày ra mắt của HLV Arbeloa

Khanh Kiều

TPO - Cơn khủng hoảng của Real Madrid vẫn chưa dừng lại. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ nhận trận thua bẽ bàng trước Albacete tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

albacete-vs-real1.jpg
Các cầu thủ Real Madrid tỏ ra thất vọng.

Real Madrid đã phải nhận thất bại bất ngờ ngay trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Álvaro Arbeloa, khi để thua Albacete 2-3 và bị loại sớm ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, dù đối thủ chỉ là một đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì của Tây Ban Nha.

Trận đấu diễn ra trên sân Carlos Belmonte vào rạng sáng 15/1 đã chứng kiến Real chơi áp đảo về mặt kiểm soát bóng, nhưng các pha dứt điểm của họ thiếu độ chuẩn xác và thường xuyên bị hàng thủ Albacete hoá giải thành công. Những nỗ lực của Vinicius Junior, Valverde hay Guler không được cụ thể hoá thành bàn thắng, trái ngược hoàn toàn với sự hiệu quả của đội chủ nhà.

Phút 42, từ quả phạt góc, Javi Villar đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Real Madrid bừng tỉnh và gỡ hòa ở phút 45+3 nhờ cú đệm bóng của Mastantuono, sau khi Asencio dứt điểm bật thủ môn Raul Lizoain.

Albacete lại vượt lên dẫn trước trong hiệp 2. Phút 81, Jefte Betancor vô lê nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Real Madrid gia tăng khả năng tấn công và gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1, với pha đánh đầu của Garcia. Tuy nhiên, Albacete tấn công quá sắc sảo và khiến Real Madrid phải nhận bàn thua thứ 3. Sau khi thoát xuống và dứt điểm lần đầu bị đẩy ra, Betancor sút vào góc xa ấn định chiến thắng 3-2.

Albacete - đội bóng xếp giữa bảng ở hạng Nhì, đã triển khai một hàng phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt mỗi cơ hội có được. Trận thua sốc này đã phơi bày ra điểm yếu cố hữu của Real Madrid ở mùa giải này, đó là khả năng phòng thủ trước những tình huống cố định.

Kết quả này không chỉ khiến Real Madrid sớm chia tay Cúp Nhà vua mà còn tạo ra làn sóng chỉ trích về quyết định xoay tua lực lượng của Arbeloa trong trận ra mắt. Nhiều ý kiến cho rằng việc cất hàng loạt trụ cột để tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại bất ngờ này.

Cú sốc ở Cúp Nhà vua diễn ra ngay sau giai đoạn biến động lớn tại Bernabeu, khi Real đã sa thải Xabi Alonso chỉ vài ngày trước đó. Trận thua Albacete càng làm gia tăng áp lực lên tân HLV Arbeloa.

Khanh Kiều
#Real Madrid #Cúp Nhà vua Tây Ban Nha #Real Madrid thua sốc #HLV Xabi Alonso bị sa thải

