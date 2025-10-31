Phòng thay đồ Real bất ổn (và bất mãn), Xabi Alonso có nên lo lắng?

TPO - Đã có sự gia tăng căng thẳng giữa HLV Xabi Alonso và nhiều ngôi sao Real, khiến phòng thay đồ trở nên bất ổn. Liệu điều này có dẫn tới kết cục không mong muốn cho chiến lược gia 43 tuổi?

Cuộc cách mạng của Xabi Alonso tại Real đã sớm tạo nên những rạn nứt với các ngôi sao lớn. Theo tờ The Athletic, căng thẳng giữa HLV 43 tuổi và một số cầu thủ ngày càng gia tăng, khi họ không hài lòng với phong cách quản lý cũng như cách ông áp đặt những thay đổi trong 5 tháng qua. Nhiều cầu thủ trụ cột thậm chí cảm thấy bị coi thường, sau đó trở nên bất mãn và bắt đầu so sánh ông với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti.

Mối quan hệ đổ vỡ giữa Alonso và Vinicius Junior là một điển hình. Ngôi sao người Brazil hơn một lần tỏ ra tức giận trước các quyết định của Alonso, bất chấp anh đã rất nỗ lực thay đổi để đáp ứng các đòi hỏi chiến thuật của ông thầy. Không chỉ Vinicius, nhiều cầu thủ kỳ cựu khác cũng không hài lòng về cách Alonso đối xử với họ cũng như lối chơi hiện hành. Tất nhiên, cũng có không ít người vui vẻ đón nhận và tận hưởng vai trò quan trọng hơn trong đội hình.

Nhìn lại lịch sử Real, ý tưởng chiến thuật cũng như HLV chưa bao giờ là yếu tố được đề cao. Tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, ngài Chủ tịch và phần nào đó là Ban Giám đốc mới là những người đưa ra các quyết định quan trọng, bao gồm các phi vụ chuyển nhượng.

Vinicius cự cãi Alonso ở trận El Clasico.

Minh chứng là những năm 1950, người ta chỉ tôn vinh siêu sao Alfredo Di Stefano và Chủ tịch Santiago Bernabeu, ít người nhớ đến HLV Jose Villalonga và Luis Carniglia đã làm nên những chức vô địch C1/Champions League đầu tiên.

Ở kỷ nguyên hiện đại, cả 8 danh hiệu vô địch Champions League của Real đều được mang về bởi các HLV nổi tiếng về mặt quản lý con người hơn là những nhà tư tưởng chiến thuật. Đó là Vicente del Bosque (2 Cúp), Zinedine Zidane (3) và Ancelotti (3). Ngược lại, những HLV quản lý cầu thủ quá chi tiết cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đồng thời theo đuổi phong cách chiến thuật cụ thể thường gặp khó khăn trong phòng thay đồ và không trụ được lâu.

Rafael Benitez, người dạy Cristiano Ronaldo phải dứt điểm thế này, Luka Modric chuyền bóng thế kia đã mất việc sau 8 tháng. Julen Lopetegui, người từng bị Toni Kroos công khai chỉ trích chiến thuật, còn nhanh hơn, với 139 ngày. Xa hơn là Jose Mourinho, khi bị sa thải sau các bất đồng không thể hóa giải với các thủ lĩnh phòng thay đồ, bao gồm Ronaldo, Iker Casillas và Sergio Ramos, cũng như chiến thuật nặng mùi thực dụng.

Đã có những rạn nứt giữa Alonso và một số học trò.

Del Bosque, Ancelotti và Zidane thì khác. Họ không bám lấy một ý tưởng chiến thuật cố định, mà linh hoạt, xây dựng kế hoạch trận đấu dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của đội hình đang sở hữu. Các HLV này cũng sớm hình thành mối quan hệ sâu sắc và gắn bó với những ngôi sao tên tuổi, giữ cho họ luôn hạnh phúc, sau đó phát huy tối đa khả năng.

Với Zidane, cựu cầu thủ và HLV Real, Jorge Valdano, từng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa HLV người Pháp và các nhân tố chính yếu là nền tảng của thành công. Zizou tin tưởng họ và tạo nên bầu không khí thúc đẩy tinh thần cạnh tranh và khát khao chiến thắng.

Ancelotti cũng thành thạo nghệ thuật này, khi đã rất thành công trong việc xây dựng sự tự tin và định hướng cho sự phát triển của Vinicius Jr. Ông cũng không đòi hỏi anh phải chạy quá nhiều trong lối chơi phản công, được thiết kế để phù hợp với tốc độ và khả năng chơi bóng trực diện của cầu thủ người Brazil.

Tuy nhiên về mặt kết quả, Alonso không có gì phải lo lắng.

Thật ra cả Ancelotti lẫn Zidane không phải được lòng tất cả cầu thủ. Có điều họ đã chứng minh, Gareth Bale, James Rodriguez hay Isco, Marcelo và Eden Hazard, đã không còn phù hợp và càng không quyết định tới thành công của đội bóng.

Nhưng chính cụm từ "quyết định thành công" có thể khiến Alonso chưa phải lo lắng. Như đã biết, điều duy nhất thực sự quan trọng ở Bernabeu là chiến thắng. Mọi thứ sẽ ổn nếu đội đang thắng, đặc biệt là thắng trận El Clasico.

Những HLV mất việc gần đây, gồm Benitez, Lopetegui và Santiago Solari đều nhận các kết quả thảm khốc trước Barca. Còn Alonso, ngay trận El Clasico đầu tiên đã đánh bại kình địch với tỷ số 2-1 cùng màn trình diễn gây phấn khích. Điều này khiến ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Ban lãnh đạo, những người tuyên bố sẽ tôn trọng mọi quyết định của HLV người xứ Basque và không hài lòng với phản ứng của Vinicius.

Vì vậy, Alonso chưa cần lo lắng về những ì xèo trong phòng thay đồ. Chỉ khi nào các kết quả tệ kéo đến, ông mới nên suy tính.