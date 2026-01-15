Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Mã cổ phiếu KLB chính thức niêm yết trên HOSE

P.V

Ngày 15/1/2026, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) chính thức có giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HOSE.

Phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE của KLB đã khép lại giai đoạn tích lũy trên UPCoM. Đây không chỉ là một bước chuyển niêm yết, mà còn là bước tái cấu trúc quan trọng trong cách KienlongBank kết nối với thị trường vốn, tạo tiền đề để KLB tham gia sâu hơn vào dòng chảy định giá và vận hành theo chuẩn mực niêm yết cao hơn, minh bạch hơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhấn mạnh: “Việc chính thức giao dịch trên HOSE đối với KienlongBank không chỉ là một dấu mốc niêm yết, mà là điểm hội tụ của những kết nối về nền tảng tài chính, năng lực quản trị đã được kiến tạo trong suốt hành trình 30 năm thành lập. Ngân hàng cam kết tiếp tục vận hành trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của cổ đông, không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường tài chính và Ngân hàng Việt Nam”.

kienlongbank.jpg

Trong những giờ giao dịch đầu tiên, cổ phiếu KLB ghi nhận mức giá cao nhất đạt 17.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 8% so với giá tham chiếu, thanh khoản cao hơn đáng kể so với mức bình quân các phiên gần nhất trên UPCoM. Trước đó, cổ phiếu KLB đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 06/1/2026.

Trong năm 2025, thị giá cổ phiếu KLB đã tăng hơn 131%, đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng tiến sát mốc 10.000 tỷ đồng trước thời điểm chuyển sang sàn niêm yết mới.

Tại thời điểm niêm yết HOSE, tổng tài sản của Ngân hàng đã tăng gấp 3 lần so với giai đoạn đầu đăng ký giao dịch trên UPCoM, vượt 103.000 tỷ đồng. NIM trong năm đạt khoảng 4%, trong khi ROE bình quân 4 quý là 25%, đưa KienlongBank vào nhóm top đầu ngân hàng có hiệu quả sinh lời cao trong hệ thống, đặc biệt vượt trội trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ, tạo nền tảng quan trọng để KienlongBank củng cố khả năng sinh lời bền vững và gia tăng sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư trung & và dài hạn.

Chất lượng tài sản được duy trì với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn ngành, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu luôn dao động quanh ngưỡng 80%. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt khoảng 2.323 tỷ đồng - mức cao nhất trong 30 năm hoạt động, hoàn thành 168% kế hoạch năm đã được đề ra. Với đà tăng trưởng như hiện tại, KienlongBank đã khép lại năm 2025 bằng một bức tranh kinh doanh tích cực và mở ra dư địa phát triển mới trong giai đoạn niêm yết trên HOSE.

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, KienlongBank đã đi qua một hành trình bền bỉ, nơi niềm tin của cổ đông và khách hàng được vun đắp, trách nhiệm với cộng đồng được lan tỏa. Những chỉ số hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ và những chiến lược kinh doanh đổi mới cùng chuyển đổi số quyết liệt đang tạo nền tảng quan trọng cho câu chuyện tăng trưởng trung và dài hạn của cổ phiếu KLB.

P.V
#KLB #KienlongBank #hose

