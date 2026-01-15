'Thúc' tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

TPO - Dù đã ký hợp đồng và triển khai thi công, nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn chưa hoàn thành các hạng mục thiết yếu theo yêu cầu. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), cơ quan này đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh 10 dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Đồng Nai. Trong đó, 5 trạm ký hợp đồng từ tháng 8/2024 và 5 trạm ký trong năm 2025.

Mặc dù các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã triển khai thi công, Cục ĐBVN cho biết tiến độ xây dựng hầu hết các trạm đều chậm, không đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Xây dựng về việc hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 31/12/2025, gồm đường ra vào trạm, bãi đỗ xe, khu vệ sinh, nhà nghỉ ngơi và đấu nối điện, nước.

Trong số các dự án đang triển khai, nhiều trạm dừng nghỉ được xác định có nguy cơ phải điều chỉnh tiến độ. Đơn cử, trạm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km1065+620) dự kiến hoàn thành các hạng mục dịch vụ công vào ngày 11/1/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm vào tháng 7 năm nay. Trạm Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Km1173+500) đặt mục tiêu hoàn thành trạm trong tháng 4 tới, trong khi trạm Quy Nhơn - Chí Thạnh (Km1241+500) dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 9.

Trên cao tốc Bắc - Nam vẫn thiếu hệ thống trạm dừng nghỉ gây bất tiện cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh minh họa: AT.

Một số trạm khác như Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây cũng được ghi nhận có tiến độ xây dựng kéo dài từ 15 - 18 tháng kể từ thời điểm nhận mặt bằng đủ điều kiện thi công, trong đó nhiều trạm chưa đạt mục tiêu hoàn thành các hạng mục thiết yếu theo mốc thời gian đã cam kết

Trước thực trạng trên, Cục ĐBVN yêu cầu các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát toàn bộ điều khoản hợp đồng, đặc biệt là các cam kết về trách nhiệm, nghĩa vụ và tiến độ. Trường hợp cần thiết phải gia hạn thời gian thi công, các đơn vị phải báo cáo Cục trước ngày 20/1, trong đó làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất cụ thể phương án điều chỉnh tiến độ

Các ban quản lý dự án 2, 7, 85, Thăng Long và đường Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc thực hiện hợp đồng của các nhà đầu tư; đề xuất biện pháp xử lý trong trường hợp vi phạm, kể cả gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Cục ĐBVN trước ngày 25/1 để tổng hợp, trình Bộ Xây dựng xem xét theo thẩm quyền

Cơ quan quản lý ngành đường bộ nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ không chỉ là yêu cầu hợp đồng mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn, tiện ích cho người dân và hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam trong giai đoạn đưa vào vận hành đồng bộ.