Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Quốc Nam
TPO - Trong chuyến kiểm tra của Bộ Xây dựng, nhà đầu tư dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sớm tháo gỡ các khó khăn liên quan đến nguồn vốn, thuế và cơ chế đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Ngày 14/1, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế hiện trường về tiến độ thi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cùng với đó đề xuất với Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Tài chính tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung 2.200 tỷ đồng cho dự án do dự án điều chỉnh nâng tỷ lệ vốn từ ngân sách nhà nước tham gia dự án.

615793880-1263441802508148-8454170466325434370-n.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

Về trạm dừng nghỉ, nhà đầu tư đề nghị Bộ Xây dựng sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư thống nhất phương án đầu tư xây dựng.

Cùng với đó, nhà đầu tư đề xuất Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thuế VAT và hoàn thuế theo hình thức đối tác công tư trên cơ sở biên bản bàn giao mặt bằng ký kết giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án…

Sau khi kiểm tra và nghe ý kiến từ đơn vị đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu thi công cần tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tăng tốc thi công, đặc biệt là thi công lớp cấp phối đá dăm, thảm mặt đường bê tông nhựa tuyến chính từ đoạn kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đến nút giao quốc lộ 4B thuộc phường Kỳ Lừa.

Trong quá trình triển khai, các nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự; các đơn vị tư vấn giám sát thi công tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng theo thiết kế.

Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm có văn bản đề nghị Bộ Tài chính giải quyết dứt điểm việc hoàn thuế cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Liên quan đến đầu tư trạm dừng nghỉ và sửa Nghị định 165, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hướng dẫn địa phương và nhà đầu tư trong xây dựng các trạm dừng nghỉ theo quy định trong thời gian sớm nhất.

615551189-1263441825841479-9071353352442775494-n.jpg
Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đang đẩy nhanh tiến độ khi có mặt bằng thuận lợi.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km, được khởi công từ tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Tính đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã hoàn thành, hiện còn vướng mắc một số vị trí cục bộ trên tuyến nhánh, đường gom, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Các nhà thầu đã tổ chức 150 mũi thi công, 1.240 thiết bị xe máy và 2.880 nhân sự trên toàn tuyến. Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện toàn dự án ước đạt 4.350/7.950 tỷ đồng, tương đương 55% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư và các nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9 năm nay, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch.

Quốc Nam
