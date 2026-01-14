GHN khai trương trung tâm trung chuyển ‘nghìn tỷ’ ở Hưng Yên

Ngày 14/1, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN) chính thức khai trương Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư hạ tầng logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Trung tâm trung chuyển quy mô lớn, vị trí chiến lược

Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên được có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, xây dựng trên tổng diện tích 85.500 m², bên trong Khu công nghiệp số 3 Hưng Yên, trên trục giao thông huyết mạch QL5B – CT04 (Hà Nội – Hải Phòng – Móng Cái).

Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên kết nối trực tiếp thủ đô Hà Nội với cảng biển lớn nhất miền Bắc và cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Với lợi thế về hạ tầng và khả năng liên kết vùng, trung tâm đóng vai trò là đầu mối trung chuyển quan trọng trong mạng lưới vận hành toàn quốc của GHN.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, trong đó các khu vực tiếp nhận, phân loại, đóng gói và lưu trữ được bố trí khoa học, tạo nên quy trình vận hành khép kín, liền mạch. Điều này giúp tối ưu hiệu suất xử lý đơn hàng và giảm thiểu thời gian luân chuyển trong toàn bộ chuỗi logistics.

Hệ sinh thái công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo đồng bộ

Điểm nổi bật của Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên là hệ sinh thái công nghệ tiên tiến được tích hợp đồng bộ cho toàn bộ luồng hàng hóa. Trung tâm vận hành song song các hệ thống phân loại tự động cho hàng nhỏ – hàng vừa, cùng quy trình xử lý chuyên biệt dành cho hàng nặng trên 20 kg.

Hệ thống băng tải tự động được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với công suất xử lý lên đến 165.117 đơn hàng mỗi giờ, gấp 3 lần so với phương pháp thủ công truyền thống. Điều này không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn giảm tới 90% sai sót trong quá trình phân loại, đồng thời giúp tối ưu chi phí, nguồn lực, tốc độ giao nhận & tăng thêm quyền lợi trực tiếp cho khách hàng của GHN.

Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên GHN còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo và điều phối vận hành. Các công cụ dự báo phân tích lưu lượng hàng hóa theo từng kho, từng ca làm việc và năng lực nhân sự, giúp đưa ra cảnh báo sớm khi xuất hiện nguy cơ quá tải và hỗ trợ nhà quản lý chủ động điều chỉnh nguồn lực phù hợp.

Hệ thống Camera AI được triển khai xuyên suốt trung tâm, liên tục theo dõi các thao tác xử lý hàng hóa. Khi phát hiện các hành vi sai quy trình như đặt hàng không đúng vị trí hay di chuyển sai luồng, hệ thống sẽ lập tức đưa ra cảnh báo. Đáng chú ý, AI không chỉ giám sát mà còn học hỏi từ dữ liệu vận hành thực tế để đề xuất các phương án cải tiến, góp phần nâng cao độ an toàn và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên còn được trang bị robot thông minh thế hệ mới, bao gồm các robot AGV và AMR có khả năng tự điều hướng, tránh chướng ngại vật và tối ưu lộ trình di chuyển. Các robot hoạt động liên tục 24/7, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực trong kho, giúp tiết kiệm khoảng 50% thời gian di chuyển nội bộ và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý đơn hàng.

Nâng chuẩn xử lý hàng nặng tại Việt Nam

Không chỉ tập trung vào hàng nhỏ và vừa, Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên còn được thiết kế để xử lý hiệu quả luồng hàng nặng trên 20 kg, với công suất đạt 86.000 kiện mỗi ngày. Nhờ hệ thống băng tải đa tầng và phần mềm quản lý trung tâm theo thời gian thực, GHN đã giảm 40% thời gian xử lý hàng nặng và nâng độ chính xác lên 99,7%, góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho logistics hàng cồng kềnh tại Việt Nam.

Bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển của GHN

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Lương Duy Hoài – Tổng Giám đốc GHN khẳng định, việc đưa Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên vào hoạt động không chỉ gia tăng năng lực xử lý đơn hàng cho GHN, mà còn tạo nền tảng vững chắc để GHN tiếp tục mở rộng quy mô, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn quốc.

Cùng với đó, trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của GHN, góp phần nâng cao năng lực giao nhận, hỗ trợ hệ sinh thái thương mại điện tử và hàng nặng B2B phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết “Giao siêu nhanh – Giá siêu tốt” cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

“Việc đưa Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên vào hoạt động thể hiện sự cam kết và trí tuệ của chúng tôi trong hành trình xây dựng kho trung chuyển nhanh, thông minh, hiệu quả nhất”, ông Lương Duy Hoài nhấn mạnh.