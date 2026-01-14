Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bao giờ khởi công cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum hơn 44.350 tỷ?

TPO - Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được quy hoạch quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 44.350 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối trục Đông - Tây của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận văn bản phản hồi của Bộ Xây dựng liên quan đến đề xuất hình thức đầu tư và phương án triển khai dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo công văn của Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đã được bổ sung vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

e29505d0c74a4814115b.jpg
Kết nối Đông - Tây Quảng Ngãi đang phụ thuộc hoàn toàn vào quốc lộ 24.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng để phấn đấu khởi công dịp 19/5.

20c9477385e90ab753f8.jpg
Mặt đường trên tuyên Quốc lộ 24 rất nhỏ và xuống cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đề nghị xem xét chuyển đoạn tuyến từ xã Nguyễn Nghiêm đến xã Măng Đen, dài khoảng 82km, từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 25.100 tỷ đồng.

Theo đề xuất, nhà đầu tư cam kết tự huy động 100% vốn, thực hiện dự án trong giai đoạn 2025-2029 và thanh toán bằng quỹ đất. Tỉnh Quảng Ngãi cho rằng phương án này sẽ góp phần giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đề xuất cũng được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và định hướng phát triển của địa phương.

Đối với các đoạn tuyến còn lại gồm Măng Đen - Kon Tum, Kon Tum - Ngọc Hồi và Ngọc Hồi - Bờ Y, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm cơ quan chủ quản đầu tư, tổ chức triển khai xây dựng theo từng giai đoạn.

3207687905227742132.jpg
Tuyến Quốc lộ 24 thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa, nếu cao tốc đưa vào sử dụng sẽ giảm tải cho tuyến này.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 136km, điểm đầu tại xã Nguyễn Nghiêm, kết nối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, điểm cuối nối với đường Hồ Chí Minh hiện hữu. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 44.350 tỷ đồng.

Việc sớm hoàn thành tuyến cao tốc này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối trục Đông - Tây của tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào quốc lộ 24. Địa phương kỳ vọng cao tốc sẽ tạo động lực liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy tối đa lợi thế từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến cảng biển Dung Quất.

Nguyễn Ngọc
