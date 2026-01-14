Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng tăng cao nhất từ trước tới nay

Ngọc Mai
TPO - Trong phiên giao dịch chiều nay (14/1), giá vàng trong nước tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu lên mốc kỷ lục mới 163,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 161,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mức 163,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu tăng mạnh bằng vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Có mức tăng tương tự, vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 162 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.627 USD/ounce, tăng 31 USD so với đầu giờ sáng. Giá vàng thế giới tương đương hơn 147 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng 5% so với đầu giờ sáng. Cụ thể Phú Quý niêm yết ở 3,37 - 3,47 triệu đồng/lượng, tương đương 92,7 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết 3,36 - 3,46 triệu đồng/lượng, tương đương 91,1 triệu đồng/kg…

Theo các nhà phân tích của Citigroup, giá vàng thế giới sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong quý I, trong khi giá bạc có thể đạt 100 USD/ounce. Tuy nhiên, dù bạc và các kim loại công nghiệp khác nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến vượt trội, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh mạnh vào giai đoạn cuối năm nay, khi căng thẳng toàn cầu hạ nhiệt.

