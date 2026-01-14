Khai trương Trung tâm kính mắt Quốc tế Việt - Nga x ZEISS Vision Expert tại Hà Nội

Tập đoàn Y tế Việt – Nga chính thức khai trương Trung tâm kính mắt Quốc tế Việt - Nga x ZEISS Vision Expert tại Hà Nội. Đây là trung tâm kính mắt thứ hai trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga, được xây dựng theo mô hình ZEISS Vision Expert, hướng tới ứng dụng các giải pháp công nghệ số và phân tích dữ liệu trong đo khám thị lực, lựa chọn kính và tư vấn thị giác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tập đoàn Y tế Việt – Nga: 17 năm phát triển trong lĩnh vực chăm sóc thị giác

Phát triển trên nền tảng hợp tác nhãn khoa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, sau 17 năm hình thành và phát triển, Mắt Việt – Nga đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Tập đoàn Carl Zeiss. Bệnh viện không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong chăm sóc và điều trị thị lực, từng bước khẳng định vị thế là một trong những bệnh viện nhãn khoa hàng đầu cả nước.

Cắt băng khánh thành Trung tâm.

Với định hướng này, Trung tâm kính mắt Quốc tế Việt – Nga x ZEISS Vision Expert tại Hà Nội được đưa vào vận hành, góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc thị lực toàn diện của hệ thống. Trung tâm hoạt động theo quy trình chuyên môn bệnh viện, với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu đo khám, tư vấn và sử dụng kính theo chuẩn y khoa của người dân.

ZEISS Vision Expert – Mô hình trung tâm kính mắt tích hợp trong bệnh viện

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga, ZEISS Vision Expert là đơn vị chuyên môn trực thuộc bệnh viện, được tổ chức theo mô hình chăm sóc thị lực tích hợp tương tự MNTK Fyodorov (Liên bang Nga). Mô hình này được xây dựng trên cơ sở kế thừa công nghệ nhãn khoa hiện đại từ MNTK Fyodorov, kết hợp với tiêu chuẩn công nghệ thị giác của ZEISS. Quy trình đo khám được chuẩn hóa và giám sát chặt chẽ, cho phép đánh giá toàn diện tình trạng thị giác và đưa ra giải pháp kính cá nhân hóa phù hợp với từng người sử dụng.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại Trung tâm

Việc đưa vào hoạt động trung tâm kính mắt cơ sở thứ hai tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của Mắt Việt – Nga. Đồng thời thể hiện vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ nhãn khoa hiện đại, từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế và nâng cao chất lượng chăm sóc thị giác cho cộng đồng.

Ứng dụng công nghệ trong đo khám và tư vấn thị lực

Trung tâm kính mắt Quốc tế Việt - Nga x ZEISS Vision Expert được trang bị các thiết bị đo khám và tư vấn thị lực hiện đại, hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong quá trình đánh giá và lựa chọn kính, bao gồm:

• VISUFIT 1000: Thiết bị phân tích khuôn mặt sử dụng hệ thống camera 360 độ đa góc, hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu hình dáng khuôn mặt, phục vụ tư vấn kiểu dáng, kích thước và vị trí tròng kính phù hợp.

• VISUCORE 500: Hệ thống đo thị lực kỹ thuật số, hỗ trợ xác định các thông số khúc xạ phục vụ quá trình tư vấn và kê đơn kính theo chỉ định chuyên môn.

• Công nghệ Try-on 3D: Công nghệ đeo thử kính kỹ thuật số, cho phép khách hàng trải nghiệm trực quan nhiều mẫu kính khác nhau trong quá trình lựa chọn.

Sản phẩm kính đa dạng, đáp ứng nhu cầu điều trị và thẩm mỹ

Bên cạnh hoạt động đo khám và tư vấn thị lực, Trung tâm cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm kính, bao gồm:

• Tròng kính kiểm soát cận thị từ các thương hiệu như MyoCare – ZEISS (Đức), Stellest – Essilor (Pháp);

• Kính thể thao và kính chuyên dụng phục vụ các hoạt động luyện tập, thi đấu;

• Kính thời trang cao cấp từ các thương hiệu quốc tế như Chopard, Cartier, Dolce & Gabbana.

Việc khai trương Trung tâm kính mắt Quốc tế Việt – Nga x ZEISS Vision Expert tại Hà Nội mở ra cơ hội để người dân Thủ đô tiếp cận dịch vụ đo khám và tư vấn thị lực theo các chuẩn mực tiên tiến. Sự kiện khẳng định định hướng phát triển của Mắt Việt – Nga trong việc gắn kết chuyên môn nhãn khoa với công nghệ thị giác hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc thị lực và phục vụ cộng đồng.

Toàn cảnh Trung tâm Kính mắt

Thông tin liên hệ

Trung tâm Kính mắt Quốc tế Việt – Nga

Địa chỉ: Nhà B5, Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Nghĩa Đô, Hà Nội

Hotline: 0912 271 886

Website: https://kinhmatvietnga.com/