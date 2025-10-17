Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ấn định ngày khởi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Trương Định
TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Nguyễn Tự Công Hoàng - yêu cầu trước 10h ngày thứ 6 hàng tuần các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần tới, kịp thời chuyển những vướng mắc vượt thẩm quyền lên cấp tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu đến tháng 6/2026 phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.. Trong đó, ưu tiên triển khai hoàn thành sớm GPMB tại các vị trí được lựa chọn để tổ chức khởi công xây dựng dự án vào ngày 19/12/2025.

Các địa phương nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định pháp luật nhà nước để tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh trong quá trình thực hiện cần tìm hiểu kỹ tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán, văn hóa cộng đồng dân cư, để có giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai công tác GPMB và bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền đối với các khu tái định cư, khu cải táng để đảm bảo hồ sơ, thủ tục triển khai đầu tư xây dựng và giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Địa phương nào thiếu nhân lực chuyên môn thực hiện công tác bồi thường GPMB, phải có báo cáo để bố trí cán bộ hỗ trợ.

Quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch﻿ nối hai đô thị của Gia Lai (Quy Nhơn - Pleiku). ﻿Ảnh: Trương Định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường GPMB, trong đó nêu cụ thể từng mốc thời gian gắn với tỷ lệ hoàn thành, nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị phối hợp.

Tỉnh cũng giao khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án, xác định rõ các đoạn tuyến không thay đổi hướng tuyến, tổ chức bàn giao cọc mốc GPMB cho các địa phương triển khai công tác GPMB, hoàn thành trước ngày 20/10. Tổ chức bàn giao cọc mốc từng đợt ngay sau khi xác định cụ thể hướng tuyến. Đặc biệt, khẩn trương phối hợp làm việc với các địa phương có liên quan để triển khai ngay công tác bồi thường GPMB tại các vị trí dự kiến tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 19/12.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, đi qua 17 xã phường của tỉnh Gia Lai, tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 43.000 tỷ đồng. Đây một trong những dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có vai trò quan trọng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực Tây nguyên.

Trương Định
