Cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình 'tê liệt' nhiều đoạn vì sửa chữa mặt đường

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội CSGT số 3), Cục CSGT cho biết, mặt đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình hiện bị hư hỏng tại một số đoạn, các đơn vị quản lý và duy tu đang tiến hành sửa chữa.

Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tai nạn, Đội CSGT số 3 cho biết đã phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến cao tốc gồm Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đẩy nhanh tiến độ sửa chữa mặt đường, ưu tiên thi công vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng đến việc lưu thông.