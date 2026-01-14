Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình 'tê liệt' nhiều đoạn vì sửa chữa mặt đường

Nhóm Phóng viên

TPO - Trong những ngày gần đây, cao tốc Bắc – Nam đoạn Pháp Vân – Ninh Bình thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều công trường sửa chữa mặt đường dựng rào thi công cả ngày lẫn đêm, khiến việc lưu thông bị hạn chế.

tp-1.jpg
Trong hai ngày qua, dù không rơi vào dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình đoạn qua khu vực Phú Xuyên (Hà Nội) vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
tp-2.jpg
Nguyên nhân được ghi nhận là trên cả hai chiều đường xuất hiện nhiều khu vực rào chắn phục vụ sửa chữa, khiến phương tiện lưu thông trên cao tốc chỉ còn một làn đường.
tp-3-766.jpg
Tình trạng này khiến giao thông ùn ứ, nhiều xe khách chạy tuyến từ Hà Nội về các tỉnh bị chậm giờ, ảnh hưởng đến lịch trình do tắc đường kéo dài.
tp-4.jpg
Trong sáng 13/1, ùn tắc kéo dài xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình, đoạn qua nút giao Đại Xuyên theo hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình.
tp-5.jpg
Mặt đường cao tốc bị hư hỏng, nhiều đoạn đang được máy móc cào bóc và thảm lại lớp nhựa mới.
tp-6.jpg
Tối 13/1, tình trạng ùn tắc xảy ra tại nút giao Vạn Điểm (Thường Tín) và kéo dài đến hơn 20h.
tp-7.jpg
Tối 13/1, tại nút giao Vạn Điểm, chiều từ Hà Nội đi Ninh Bình, lòng đường cao tốc chỉ còn một làn xe, gây ùn tắc kéo dài. Một số xe tải đã di chuyển vào làn khẩn cấp để tránh bị kẹt xe lâu.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội CSGT số 3), Cục CSGT cho biết, mặt đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình hiện bị hư hỏng tại một số đoạn, các đơn vị quản lý và duy tu đang tiến hành sửa chữa.

Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tai nạn, Đội CSGT số 3 cho biết đã phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến cao tốc gồm Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đẩy nhanh tiến độ sửa chữa mặt đường, ưu tiên thi công vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Nhóm Phóng viên
#ùn tắc cao tốc #cao tốc pháp vân - cầu giẽ #cao tốc cầu giẽ - ninh bình #vec #cục csgt

