Phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô rộng hơn 5,3ha tại Bát Tràng

TPO - Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội sẽ có các công trình nổi bật như: hội trường Quốc tế; trung tâm đón tiếp; điện thờ Quốc sư và thư viện; bảo tàng văn hóa Phật giáo...

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định phê duyệt, khu đất lập quy hoạch chi tiết thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội (trước đây là xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội); Phía Bắc giáp khu đất chức năng công cộng đô thị theo quy hoạch; phía Đông và phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang khoảng 17,5m; phía Tây giáp Tuyến đường Hà Nội – Hưng Yên (đường Giáp Hải hiện nay) theo quy hoạch có mặt cắt ngang 40m.

Khu đất nghiên cứu quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô có tổng diện tích khoảng 53.106m2 với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chung cho toàn bộ khu đất tôn giáo: Mật độ xây dựng gộp 22,6%, tầng cao tối đa khoảng 3 tầng.

Ảnh minh họa

Khu đất được chia thành các ô chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm:

Đất xây dựng công trình chính (ký hiệu CTC) có tổng diện tích khoảng 20.915m2 bao gồm 2 khu vực ký hiệu TG1 và CX5 bố trí các công trình như hội trường Quốc tế; Trung tâm đón tiếp; Điện thờ Quốc sư và thư viện; Bảo tàng văn hóa Phật giáo; Không gian quảng trường.

Đất xây dựng công trình phụ trợ (có tổng diện tích khoảng 26.945m2) bao gồm 2 ô đất ký hiệu CTPT1 và CTPT2. Trong đó, ô đất CTPT1: có các khu vực phụ trợ xây dựng khu Ni; khu vực cây xanh, sân vườn 1 để tổ chức sự kiện ngoài trời, đặt công trình gác khánh,…; Khu vực cây xanh, sân vườn 3 (Cây xanh cảnh quan). Ô đất CTPT2: có các khu vực phụ trợ ký hiệu P1 (xây dựng khu Tăng); khu vực cây xanh, sân vườn 2 (tổ chức sự kiện ngoài trời, đặt công trình gác chuông,…); Khu vực cây xanh, sân vườn 4 (Cây xanh cảnh quan).

Bãi đỗ xe có tổng diện tích khoảng 3.571m2. Đường giao thông nội bộ có tổng diện tích khoảng 2.395m2.

Quy hoạch nhằm triển khai cụ thể hoá điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11 tại ô quy hoạch ký hiệu C4 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất cơ cấu, chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật với các mục đích làm trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa Phật giáo của Thủ đô; Trung tâm giới thiệu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Phật giáo Thủ đô; Trụ sở hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Tạo dựng không gian văn hóa thu hút người dân và khách du lịch. Khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh. Làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nghiên cứu lập dự án đầu tư theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội phù hợp với nội dung quyết định của thành phố; lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định.

Hà Nội giao UBND xã Bát Tràng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện; Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBND xã Bát Tràng khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch rộng 17,5m phía Đông và Nam khu đất; phối hợp với chủ đầu tư thống nhất giải pháp tổ chức giao thông, duy trì hoạt động bình thường của tuyến đường dân sinh hiện có từ đường Giáp Hải đi thôn Khoan Tế khi chưa đầu tư tuyến đường rộng 17,5m...