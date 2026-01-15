Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Lưu ý đặc biệt về 3 mốc nộp thuế không được chậm trễ

Việt Linh
TPO - Cơ quan thuế vừa lưu ý các mốc thời gian nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý và quyết toán năm 2025 trong những tháng đầu năm nay. Trường hợp nộp chậm hồ sơ hoặc chậm tiền thuế, người nộp thuế sẽ bị xử phạt và tính tiền chậm nộp.

Theo Thuế tỉnh Quảng Trị, trong những tháng đầu năm nay, có 3 mốc thời gian quan trọng trong việc nộp hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế cuối năm và quyết toán năm 2025.

Cụ thể, hạn cuối ngày 20/1/2026, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng cho kỳ tính thuế tháng 12/2025, bao gồm các sắc thuế như: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và các khoản thuế liên quan.

Hạn nộp hồ sơ khai thuế và chế tài xử lý vi phạm. Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Trị.
Hạn nộp hồ sơ khai thuế và chế tài xử lý vi phạm. Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Trị.

Hạn cuối ngày 2/2/2026, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quý đối với quý IV/2025, áp dụng cho thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Chậm nhất ngày 31/3/2026 là hạn quyết toán thuế năm 2025, với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính năm.

Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt theo mức độ vi phạm. Cụ thể, chậm từ 1-30 ngày bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2-5 triệu đồng; chậm từ 31-90 ngày bị phạt từ 5-15 triệu đồng; chậm trên 90 ngày bị phạt từ 15-25 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu chậm nộp tiền thuế, người nộp thuế còn phải chịu tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày, tính trên số tiền thuế nộp chậm.

Người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán; nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn; tránh phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.

Việt Linh
#khai thuế #nộp thuế #quyết toán #thuế năm 2025

