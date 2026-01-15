Tết trưởng thành - Lộc trọn ý: Đón Tết Bính Ngọ đẹp sang cùng vàng, trang sức Bảo Tín Minh Châu

Tết đến xuân về – mùa của sum vầy, hiếu kính và những khởi đầu tốt lành. Với thông điệp “Tết trưởng thành – Lộc trọn ý” 2026, Bảo Tín Minh Châu mang đến bộ sưu tập vàng và trang sức đón xuân mang ý nghĩa cát tường, hội tụ cả giá trị tinh thần lẫn giá trị tích lũy. Nổi bật là tượng vàng Kim Mã 24K, vỉ vàng Linh Giáp, trang sức ngọc trai, trang sức phong cách Ý… phù hợp mua sắm, tích lũy và biếu tặng. Đặc biệt, từ 26/01 đến 16/02/2026, khách hàng còn nhận thêm những món quà ý nghĩa thay lời chúc năm mới may mắn, trọn vẹn.

Trang sức kim cương hoàn mỹ, đón xuân như ý

Sau một năm nỗ lực làm việc, kim cương chính là phần thưởng xứng đáng, là dấu ấn của bản lĩnh, vị thế và dấu ấn trưởng thành của mỗi cá nhân.. Những tuyệt tác kim cương 6C từ Diamond The One không chỉ dành cho những người trân trọng giá trị bền vững, mà còn là món quà tự thưởng đầy tự hào hay lời tri ân gửi đến những người thân yêu nhất. Mỗi thiết kế là một lời chúc thịnh vượng, may mắn và khởi đầu hanh thông cho năm mới. Sở hữu ngay tuyệt tác kim cương chỉ từ 50.000.000đ/sản phẩm.

Trang sức kim cương mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, nâng tầm phong cách của bạn

Trang sức đá ngọc quý bình an, đẹp sang mùa lễ hội

Trang sức đá quý và ngọc trai không chỉ tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, tinh tế mà còn mang theo ý nghĩa phong thủy tốt lành – tượng trưng cho bình an, may mắn và thịnh vượng. Trong không khí sum vầy, rộn ràng của ngày Tết, những món trang sức ngọc trai chính là lựa chọn quà tặng đầy tinh tế để tri ân mẹ, người thân và những người luôn đồng hành, yêu thương bạn. Chỉ từ 5.000.000Đ/sản phẩm, hãy để các thiết kế thanh lịch, tinh xảo giúp bạn rạng ngời đón xuân và khởi đầu năm mới với thật nhiều may mắn, an lành.

Trang sức đá ngọc quý mang đến sự bình an, may mắn, rạng rỡ đón xuân

Trang sức nữ phong cách Ý thời thượng, đón năm mới thuận lợi

Vàng Ý 14K và 18K với thiết kế hiện đại, thời thượng là lựa chọn lý tưởng cho những người phụ nữ biết yêu bản thân, trân trọng gia đình và gìn giữ các mối quan hệ. Dễ dàng kết hợp cùng áo dài ngày Tết, trang phục công sở hay những buổi gặp gỡ đầu xuân, mỗi món trang sức là điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng thể hiện gu thẩm mỹ. Chỉ từ 3.000.000đ/sản phẩm.

Trang sức nữ phong cách Ý thời thượng, tỏa sáng đón năm mới thuận lợi và đầy may mắn

Ngọc trai tinh khôi, đón năm mới rạng ngời

Ngọc trai – biểu tượng của sự viên mãn, hiền hòa và phúc khí – luôn là món quà Tết đầy ý nghĩa dành cho mẹ, bà, vợ và những người phụ nữ trong gia đình. Thấu hiểu lo ngại về chất lượng ngọc trai trên thị trường, Bảo Tín Minh Châu đầu tư công nghệ chế tác hiện đại, tuyển chọn ngọc trai bền đẹp, thiết kế tinh tế, kiểm định rõ ràng và mức giá đa dạng, mang đến sự an tâm và giá trị lâu dài cho khách hàng. Đón xuân rạng rỡ – cơ hội sở hữu trang sức sang trọng chỉ từ 800.000đ/sản phẩm.

Ngọc trai tinh khôi tỏa sáng, đón năm mới rạng ngời và đầy may mắn

Trang sức nam lịch lãm, đón xuân mới an khang

Đối với người đàn ông trưởng thành, trang sức không chỉ là phụ kiện mà còn là dấu ấn của thành công, trách nhiệm và vị thế. Những thiết kế nhẫn, dây chuyền, vòng tay sang trọng là món quà ý nghĩa để dành tặng bố, chồng, anh em, đối tác – như một lời chúc vững vàng, hanh thông và thành công trong năm mới. Mỗi món quà là sự ghi nhận, trân trọng dành cho người đàn ông trụ cột của gia đình. Chỉ từ 12.000.000đ/sản phẩm.

Trang sức nam lịch lãm, tỏa sáng đón xuân mới an khang và thịnh vượng

Quà mừng Vàng - Trọn tình thân, vững giá trị

Dịp cuối năm, sở hữu những món quà vàng tích lũy chính là cách trân trọng nhất để ghi dấu thành quả sau một năm nỗ lực. Không chỉ là tài sản bền vững, mỗi món quà vàng còn là biểu tượng của tài lộc, thể hiện lòng biết ơn, đạo hiếu gửi đến những người trân quý nhất. Với Nhẫn tròn trơn, Quà mừng vàng 999.9 hay Tượng vàng Kim Mã 24K, khách hàng hoàn toàn an tâm về giá trị tích lũy cùng tính thanh khoản cao.

Quà mừng Vàng vững giá trị và gửi gắm lời chúc an khang thịnh vượng

Ưu đãi hấp dẫn mùa lễ hội

Hòa cùng không khí mùa lễ hội rộn ràng, BTMC dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi hấp dẫn từ ngày 15/1-16/2/2026:

- Tặng lì xì + giỏ quà Tết hoá đơn từ 20 triệu (Tết Âm Lịch)

- Tặng Blindbox (Valentine)

Ưu đãi hấp dẫn của BTMC dịp Tết Nguyên đán năm nay

Kính mời quý khách ghé thăm các cơ sở kinh doanh của BTMC để chọn cho mình những tuyệt phẩm trang sức lấp lánh và nhận quà tặng tiện ích giá trị!

