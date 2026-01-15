Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM khởi công dự án metro 55.179 tỷ đồng, mở trục giao thông chiến lược

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 15/1, TPHCM tổ chức khởi công, động thổ hàng loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, lễ khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển mạng lưới đường sắt đô thị

Video giới thiệu toàn cảnh dự án tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương. Nguồn: Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM

Lễ khởi công dự án metro số 2 TPHCM được tổ chức tại khu vực depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận).

Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2030. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng).

tp-metro-9999.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến metro số 2 TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết: “TPHCM xác định xây dựng một mạng lưới metro liên thông, đồng bộ, trong đó các tuyến hội tụ tại trung tâm và lan tỏa ra các hướng phát triển của thành phố. Metro số 2 được định vị là trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm với khu vực Tây Bắc, góp phần tổ chức lại không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững”.

metro-2.jpg
Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM.

Trước đây, dự án Metro số 2 được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA từ các tổ chức tài chính quốc tế kết hợp vốn đối ứng ngân sách thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do gặp nhiều khó khăn, TPHCM đã quyết định chuyển đổi sang sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công của thành phố.

Theo ông Phan Công Bằng, việc chuyển đổi từ vốn ODA sang vốn đầu tư công giúp rút ngắn thủ tục, đồng thời tạo điều kiện để chủ đầu tư chủ động hơn trong lựa chọn nhà thầu, công nghệ và phương thức triển khai, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của toàn hệ thống metro. Đặc biệt, Metro số 2 là dự án đầu tiên của TP.HCM được triển khai theo các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

“Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy và phương thức tổ chức đầu tư phát triển đường sắt đô thị”, ông Bằng nhấn mạnh.

tp-metro-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, bên cạnh vai trò giao thông, metro số 2 còn đi đầu trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, với các nhà ga trở thành hạt nhân tái cấu trúc không gian đô thị, hình thành các khu dân cư, thương mại - dịch vụ hiện đại, xanh và tiện ích.

Đại diện UBND TPHCM tin tưởng rằng tuyến metro số 2 sẽ sớm được đưa vào sử dụng để khai thác đồng bộ cùng tuyến metro số 1, làm tiền đề để triển khai các dự án đường sắt kết nối với khu đô thị Thủ Thiêm, Cảng HKQT Long Thành.

"Khi hoàn thành, đưa vào vận hành, công trình sẽ trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống hạ tầng hiện đại của thành phố, tạo trục giao thông công cộng liên thông giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành"- ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Trong quá trình thi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải bảo đảm tuyệt đối các tiêu chí về chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

metro-1010.jpg
tp-metro-1111.jpg
Máy móc, phương tiện được huy động đến phạm vi công trường dự án.

Về phía nhà thầu, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO cho biết, dự án metro số 2 TPHCM có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, từng bước tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ thiết kế, thi công đến sản xuất thiết bị, phương tiện và hệ thống điều khiển.

tp-metro-6.jpg
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO.

Đại diện THACO cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và chi phí theo hướng minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Giai đoạn 1 của dự án, đoạn Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao, với 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot. Tuyến đi qua các trục giao thông quan trọng như Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh - những khu vực thường xuyên quá tải giao thông. Khi hoàn thành, tuyến sẽ chia sẻ áp lực lớn cho hệ thống đường bộ, tạo thêm lựa chọn di chuyển nhanh, an toàn và thân thiện môi trường cho người dân.

Về năng lực vận tải, trong giai đoạn đầu khai thác, metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, mỗi toa dài 22 m, tốc độ tối đa 80–110 km/h, công suất vận chuyển đạt hơn 14.400 hành khách/giờ/hướng vào giờ cao điểm. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ chuyển sang đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Đáng chú ý, đây là tuyến metro đầu tiên của thành phố được định hướng áp dụng mức tự động hóa cao nhất GoA4, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, không cần lái tàu. Toàn bộ quá trình vận hành được điều khiển thông minh thông qua Trung tâm điều khiển OCC, giúp nâng cao an toàn, độ chính xác và hiệu quả khai thác.

Hữu Huy
