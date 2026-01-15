Ngắm cung đường ven biển băng qua rừng dương, cồn cát đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

TPO - Tuyến đường ven biển trị giá 152 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang dần lộ diện hình hài, sẵn sàng thông xe. Từ trên cao nhìn xuống, dải bê tông nhựa uốn lượn xuyên qua rừng dương, men theo cồn cát như một “dải lụa”.