Ngắm cung đường ven biển băng qua rừng dương, cồn cát đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

TPO - Tuyến đường ven biển trị giá 152 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang dần lộ diện hình hài, sẵn sàng thông xe. Từ trên cao nhìn xuống, dải bê tông nhựa uốn lượn xuyên qua rừng dương, men theo cồn cát như một “dải lụa”.
Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt năm 2022, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025. Đầu tư kết nối các đoạn tuyến đường ven biển đang xây dựng theo trục Bắc - Nam.
Tuyến có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, thiết kế tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, rộng 12m, tốc độ thiết kế 80km/h.
Ngoài ra, tuyến còn có nhiều nút giao đồng mức với đường ô tô, đường dân sinh; 29 cống thoát nước ngang, hệ thống rãnh thoát nước dọc hình thang cùng đầy đủ biển báo, hộ lan, cọc tiêu nhằm bảo đảm an toàn khi khai thác.
Theo ghi nhận của PV, tuyến đường ven biển thuộc dự án Dung Quất - Sa Huỳnh, hiện đã cơ bản hoàn thiện.
Trên nền cát trắng, rừng dương xanh, mặt đường bê tông nhựa trải dài, các hạng mục còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện những bước cuối cùng để chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào khai thác.
Từ trên cao nhìn xuống, con đường như một “dải lụa” vắt ngang màu xanh của rừng dương.
Theo ông Trần Hoàng Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nỗ lực nối thông các đoạn tuyến ven biển đang triển khai và từng bước đầu tư kéo dài tuyến về phía nam, hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.