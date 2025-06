Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây 'đội' vốn hơn 670 tỷ

TPO - Dự án được kỳ vọng là tuyến giao thông huyết mạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị và khu vực miền Trung, đặc biệt có kết nối liên vùng và liên quốc gia.

UBND tỉnh vừa đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây - giai đoạn 1 từ 2.060 tỷ đồng lên 2.731,779 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này do nhiều yếu tố phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật thực tế. Như chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao, hơn 540 tỷ đồng, do thay đổi đơn giá đền bù đất đai, tài sản trên đất như nhà cửa, kiến trúc, cây cối, hoa màu... Chi phí xây dựng cũng tăng do việc điều chỉnh hướng tuyến và bổ sung thêm các yếu tố kỹ thuật như phòng chống trượt và lũ quét.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị HĐND tỉnh được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, từ 2021-2026, thành 2021-2027. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ dự án nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư trong bối cảnh thực tế mới.

Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây với tổng chiều dài hơn 54,9 km gồm 2 đoạn.

Đoạn 1 dài hơn 42 km, điểm đầu tại ranh giới tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, điểm cuối km 42+162 (phía Nam cầu Cửa Việt, Quảng Trị). Đoạn 2 dài hơn 12,2 km, điểm đầu kết nối với đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 1 đoạn Km 759 qua thành phố Đông Hà.

Dự án được khởi công ngày 29/4/2022, tổng mức đầu tư 2.060 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

