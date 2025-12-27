Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ cho Quyền Bộ trưởng Công Thương

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng được Thủ tướng Chính phủ giao làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các hội chợ quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo các hội chợ quốc gia (ban chỉ đạo).

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm trưởng ban chỉ đạo. Hai Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (Phó Trưởng ban Thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Thị Sự - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Tài - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

z7352551680300-845f02c00338d618a12a09fe2b789c9b-07628540961847876843597.jpg
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các hội chợ quốc gia.

Theo quyết định, ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả nhằm tổ chức các hội chợ quốc gia; đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động tổ chức hội chợ.

Bộ Công Thương được giao làm cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo, trình Trưởng ban chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không làm tăng biên chế của Bộ theo quy định.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và trưởng ban chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển khai các hoạt động hội chợ.

Các thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo trưởng ban chỉ đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; chủ động báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Báo cáo của các thành viên gửi cơ quan thường trực của ban chỉ đạo để tổng hợp và gửi trưởng ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau ngày 31/12/2030.

Xuân Phong
