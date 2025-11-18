Đình chỉ sinh hoạt Đảng cựu lãnh đạo Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè cũ

TPO - Hai viên chức Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã Cái Bè (Đồng Tháp) vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ điều tra liên quan sai phạm khi còn công tác tại Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè (cũ).

Ngày 18/11, Đảng ủy xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Ủy Ban kiểm tra của Đảng ủy xã Cái Bè vừa triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với hai viên chức Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã là: ông Lý Minh Hùng - nguyên Giám đốc Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè (cũ) và ông Lê Nhật Tiếng - nguyên kế toán của đơn vị.

Trụ sở Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Cái Bè.

Việc đình chỉ trên để phục vụ công tác điều tra, theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, do hai ông có nhiều sai phạm trong thời gian công tác.

Liên quan đến những sai phạm tại Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành lệnh bắt tạm giam bị can Trương Thị Bé Năm (sinh năm 1982) - nguyên thủ quỹ đơn vị này để điều tra hành vi "tham ô tài sản".

Trước đó, Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã phát hiện tại Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè vi phạm về kinh tế hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chiếm dụng, thất thoát 3,2 tỷ đồng và sai phạm khác hơn 945 triệu đồng.

Cụ thể, số tiền thu từ nguồn dịch vụ sự nghiệp thực hiện tự chủ của Ban Quản lý chợ và nguồn thu nộp ngân sách đã bị chiếm dụng, thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng. Ban Quản lý chợ huyện Cái Bè không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, cũng không tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt; thuộc đối tượng thuê đất và nộp tiền thuê đất nhưng chưa thực hiện lập thủ tục thuê đất theo quy định; không trích khấu hao tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ…

Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 3,3 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân sai phạm, đến nay đã nộp khắc phục hơn 2,7 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 430 triệu đồng.

Thanh tra kết luận, nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Cái Bè (cũ) thiếu chỉ đạo, kiểm tra dẫn đến thiếu sót, sai phạm tại Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện; nhiều thiếu sót, sai sót khác nhau liên quan đến vi phạm tại đơn vị này.

Thanh thanh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật đối với các cá nhân của Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè, gồm: ông Lý Minh Hùng - nguyên Giám đốc ban, ông Lê Nhật Tiếng - nguyên kế toán và bà Trương Thị Bé Năm - nguyên thủ quỹ; đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định.