Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Yêu cầu không để thiếu xăng dầu, hàng thiết yếu dịp Tết

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ, kịp thời rà soát và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, qua đó giữ vững mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành trong năm nay.

Một trọng tâm lớn được Bộ nhấn mạnh là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bảo đảm ổn định thị trường, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, bình ổn thị trường và các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán”, Bộ Công Thương yêu cầu.

tet-2.jpg
Bộ Công Thương đề nghị không để xảy ra tình trạng thiếu hàng thiết yếu trong dịp Tết.

Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, tận dụng nhu cầu gia tăng tại các thị trường quốc tế trong mùa lễ Noel và Tết Dương lịch.

Song song với đó, Cục Xúc tiến thương mại được giao chuẩn bị tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân năm 2026, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia bảo đảm tuyệt đối an ninh cung ứng điện; đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống.

"Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác tiềm năng như GCC, Pakistan, Ai Cập, MERCOSUR, Algeria, Kuwait, Brazil và các thị trường Trung Đông, Nam Mỹ; đồng thời thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền", Bộ Công Thương đề nghị.

Dương Hưng
#Bộ Công Thương #giá cả #hàng hoá #đảm bảo hàng hoá #bình ổn giá #năng lượng #xăng dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục