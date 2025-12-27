Yêu cầu không để thiếu xăng dầu, hàng thiết yếu dịp Tết

TPO - Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ, kịp thời rà soát và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, qua đó giữ vững mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành trong năm nay.

Một trọng tâm lớn được Bộ nhấn mạnh là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bảo đảm ổn định thị trường, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, bình ổn thị trường và các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán”, Bộ Công Thương yêu cầu.

Bộ Công Thương đề nghị không để xảy ra tình trạng thiếu hàng thiết yếu trong dịp Tết.

Bộ Công Thương giao Cục Xuất nhập khẩu tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, tận dụng nhu cầu gia tăng tại các thị trường quốc tế trong mùa lễ Noel và Tết Dương lịch.

Song song với đó, Cục Xúc tiến thương mại được giao chuẩn bị tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân năm 2026, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia bảo đảm tuyệt đối an ninh cung ứng điện; đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống.

"Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác tiềm năng như GCC, Pakistan, Ai Cập, MERCOSUR, Algeria, Kuwait, Brazil và các thị trường Trung Đông, Nam Mỹ; đồng thời thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền", Bộ Công Thương đề nghị.