Nền tảng hạ tầng số hiện đại cho giao dịch tài chính số bùng nổ

Các dịch vụ tài chính số bùng nổ đòi hỏi hạ tầng mạng “luôn bật” mọi lúc mọi nơi. Ngành ngân hàng, tài chính và chứng khoán tại Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên giao dịch 24/7, khi khách hàng có thể thực hiện mọi hoạt động trực tuyến mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính.

Những thách thức hạ tầng trong lĩnh vực tài chính

Số liệu 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy tổng số giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng hơn 43% về số lượng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng giao dịch qua Internet Banking tăng 51,2%, qua Mobile Banking tăng 37,3%, phản ánh xu hướng số hóa mạnh mẽ trong dịch vụ tài chính. Trên thị trường chứng khoán, số lượng nhà đầu tư cũng đạt kỷ lục với hơn 10,75 triệu tài khoản (tính đến cuối tháng 8/2025) – tăng 1,45 triệu tài khoản so với đầu năm.

Sự bùng nổ giao dịch điện tử 24/7 đặt ra bài toán lớn về độ ổn định và liên tục của hạ tầng truyền số liệu. Khác với giao dịch truyền thống chỉ diễn ra trong giờ làm việc, các hệ thống ngân hàng số, ví điện tử hay sàn chứng khoán trực tuyến hiện phải sẵn sàng phục vụ bất kể ngày đêm. Chỉ một giây gián đoạn kết nối cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu và trải nghiệm người dùng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính nơi mọi giao dịch đều quan trọng.

Trước rủi ro gián đoạn nói trên, các chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh yêu cầu nâng cao độ tin cậy của hạ tầng CNTT trong ngành tài chính. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 15, quy định về dịch vụ thanh toán không tiền mặt. Một nội dung mới được đưa ra là quy định cụ thể về thời gian tối đa các dịch vụ ngân hàng, ví điện tử trực tuyến bị gián đoạn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất quy định giới hạn thời gian gián đoạn dịch vụ trực tuyến tối đa 30 phút mỗi lần (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc bảo trì có báo trước), và tổng cộng không quá 4 giờ mỗi năm.

Điều này đồng nghĩa hệ thống ngân hàng, trung gian thanh toán phải xây dựng năng lực phục hồi nhanh sau sự cố, giảm thiểu tối đa thời gian downtime. Nếu xảy ra sự cố quá 30 phút, đơn vị cung ứng dịch vụ phải báo cáo cơ quan quản lý trong vòng 4 giờ và gửi báo cáo đầy đủ trong 3 ngày làm việc sau khi khắc phục. Quy định khắt khe này nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và nâng cao trách nhiệm của ngân hàng trong việc đảm bảo dịch vụ thông suốt. Các chuyên gia cho biết nhiều quốc gia cũng áp dụng tiêu chuẩn tương tự, thậm chí cao hơn.

Giải pháp hạ tầng truyền số liệu tối ưu đến từ VNPT

VNPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam và cũng là một đối tác chiến lược nhờ mạng lưới rộng khắp và dịch vụ chuyên biệt. MPLS-VPN (Metronet, MegaWAN) là dịch vụ mạng riêng ảo lớp 2 và lớp 3 trên nền tảng MPLS do VNPT cung cấp, cho phép doanh nghiệp tài chính kết nối an toàn tất cả chi nhánh trên một mạng duy nhất. Hạ tầng MPLS của VNPT được thiết kế đa dạng đường trục, tránh điểm nghẽn, đồng thời hỗ trợ nhiều mô hình kết nối (điểm - điểm, điểm - đa điểm, đa điểm - đa điểm) đáp ứng nhu cầu triển khai linh hoạt của ngân hàng. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ kỹ thuật chuyên trách, VNPT hỗ trợ khách hàng 24/7 từ khâu tư vấn thiết kế mạng cho đến vận hành, tối ưu.

Yếu tố làm nên khác biệt của VNPT là độ tin cậy và phạm vi dịch vụ. VNPT có hạ tầng cáp quang trải rộng 34 tỉnh thành, nhiều tuyến đường trục Bắc-Nam và kết nối quốc tế dung lượng lớn. Trên thực tế, nhiều ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán đã tin tưởng chọn VNPT làm đối tác cung cấp kênh truyền số liệu riêng bởi chất lượng ổn định và khả năng hỗ trợ kịp thời như Techcombank, Vietcombank, BIDV, LPBank, Bảo hiểm BIC, Agribank,…

Với vai trò là tập đoàn viễn thông chủ lực quốc gia, VNPT đang tích cực đồng hành cùng ngành tài chính – ngân hàng trong công cuộc chuyển đổi số. Hạ tầng truyền số liệu vững chắc, bảo mật, thông suốt 24/7 mà VNPT cung cấp chính là bệ phóng giúp các ngân hàng, doanh nghiệp tài chính yên tâm phát triển dịch vụ mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.