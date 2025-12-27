Khẳng định vị thế trí tuệ Việt trên bản đồ vật liệu công nghệ cao toàn cầu

Sáng 27/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm gian trưng bày của Masan High-Tech Materials, một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới đang được khai thác hiệu quả.

Tầm vóc mới cho khoáng sản Việt Nam

Tại gian trưng bày, các khối tinh thể vonfram, tinh quặng đồng, florit, bismuth và các sản phẩm chế biến sâu phục vụ công nghiệp công nghệ cao được giới thiệu một cách trực quan, sinh động. Đoàn lãnh đạo dành nhiều thời gian tìm hiểu chuỗi giá trị khép kín từ khai thác, tuyển khoáng đến chế biến sâu và phát triển vật liệu công nghệ cao mà doanh nghiệp Việt Nam đã và đang làm chủ.

Masan High-Tech Materials (MHT) hiện là một trong những nhà sản xuất vonfram hàng đầu thế giới, cung cấp vật liệu đầu vào cho các ngành then chốt như điện tử, hàng không- vũ trụ, ô tô, năng lượng tái tạo và quốc phòng. Doanh nghiệp không chỉ khai thác tài nguyên mà tập trung đầu tư mạnh cho công nghệ chế biến sâu, nghiên cứu- phát triển và sản xuất các sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.

Dừng lại khá lâu tại khu vực trưng bày các dòng sản phẩm chế biến sâu, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những bước tiến của doanh nghiệp trong việc làm chủ công nghệ, khẳng định đây là những sản phẩm mà thế giới đang đặc biệt quan tâm và Việt Nam đã có thể sản xuất được. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ cao, gia tăng giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Dấu ấn của một dự án chiến lược

Sự kiện càng thêm ý nghĩa với sự hiện diện của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Trước những thành quả hiện hữu của dự án Núi Pháo, nguyên Tổng Bí thư bày tỏ niềm xúc động khi nhớ lại giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, từ những ngày dự án mới chỉ là các phác thảo trên bản đồ. Đồng thời nhắc lại những chuyến đi thực địa của nguyên Tổng Bí thư tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên) để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi Việt Nam sở hữu và phát triển thành công một nguồn tài nguyên chiến lược mà thế giới đang cạnh tranh gay gắt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chia sẻ rằng, việc Tập đoàn Masan tiếp quản và đầu tư phát triển dự án Núi Pháo từ năm 2010 là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng để dự án phát triển mạnh mẽ, bài bản và bền vững như hiện nay. Theo Thủ tướng, đây là minh chứng sinh động cho vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc tham gia những lĩnh vực khó, đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và tầm nhìn dài hạn.

Hành trình làm chủ công nghệ từ năm 2018 đến nay

Từ năm 2018, Masan High-Tech Materials bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, tập trung tái cấu trúc hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước khẳng định vị thế trên chuỗi giá trị toàn cầu của ngành vật liệu công nghệ cao. Doanh nghiệp đã liên tục đầu tư hàng trăm triệu USD để nâng cấp công nghệ khai thác, tuyển khoáng và chế biến sâu, đồng thời đẩy mạnh các chương trình chuyển giao, nội địa hóa công nghệ.

Giai đoạn 2018-2020, MHT tập trung tối ưu hóa vận hành mỏ Núi Pháo, nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và cải thiện các chỉ tiêu môi trường. Song song đó, doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao, phục vụ các khách hàng công nghiệp hàng đầu tại châu Âu, Mỹ và châu Á.

Từ năm 2021 đến 2023, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều biến động, MHT tiếp tục khẳng định vai trò là nhà cung cấp ổn định và đáng tin cậy. Doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa, tự động hóa trong sản xuất, đầu tư cho nghiên cứu- phát triển, đồng thời tăng cường các sáng kiến kinh tế tuần hoàn, tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Đến giai đoạn 2024-2025, MHT đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng trong việc làm chủ các công nghệ lõi, từ công nghệ tuyển khoáng phức hợp đến công nghệ luyện, tinh chế vonfram đạt chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu, đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh khoáng sản của nhiều quốc gia và tập đoàn lớn.

Trao đổi bên lề triển lãm, đại diên lãnh đạo Masan High-Tech Materials cho biết, quá trình làm chủ công nghệ lõi của dự án Núi Pháo là kết quả của một chiến lược dài hạn, bài bản và kiên trì. Doanh nghiệp đã đầu tư mạnh cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong nước, kết hợp với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để từng bước nắm vững và cải tiến các quy trình then chốt.

Theo lãnh đạo MHT, điểm cốt lõi không chỉ nằm ở việc vận hành được dây chuyền hiện đại, mà là khả năng tự thiết kế, tối ưu và làm chủ các thông số công nghệ phù hợp với đặc thù quặng đa kim phức tạp của Núi Pháo. Việc làm chủ này cho phép doanh nghiệp chủ động điều chỉnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để Masan High-Tech Materials tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực vật liệu mới, có hàm lượng khoa học- công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn trong tương lai.

Thi đua yêu nước trong kỷ nguyên công nghệ cao

Không chỉ là doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, Masan High-Tech Materials còn được xem là hình mẫu tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới- thi đua bằng trí tuệ, bằng đổi mới sáng tạo và bằng khát vọng chinh phục đỉnh cao công nghệ.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khai mạc ngày hôm nay 27/12, có sự tham dự của 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân trên cả nước. Việc Masan High-Tech Materials vinh dự góp mặt trong khu trưng bày của đại hội không chỉ là sự ghi nhận đối với một doanh nghiệp, mà còn là sự khẳng định cho một xu thế phát triển tất yếu: doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để làm chủ công nghệ lõi, tham gia và cạnh tranh sòng phẳng trong những lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế toàn cầu.

Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại đại hội, các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua đã tạo nên nhiều "kỳ tích", góp phần giúp đất nước vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trong bức tranh chung đó, hình ảnh những sản phẩm vonfram "Made in Vietnam" xuất hiện đầy tự tin tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính là minh chứng sống động cho khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển dựa trên tri thức và công nghệ cao.