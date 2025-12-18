Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

Luân Dũng
TPO - Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

2 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

1812ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Ảnh: VGP.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô…

Bộ Tài chính làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy, nhân sự trực thuộc của mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trưởng Ban, bảo đảm không làm tăng số lượng đầu mối tổ chức và biên chế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập tổ điều phối kinh tế vĩ mô để giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính là Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Tổ phó; lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, cơ quan trong Ban Chỉ đạo là thành viên Tổ điều phối kinh tế vĩ mô.

Luân Dũng
#Thủ tướng #Ban Chỉ đạo #Chính phủ #quản lý kinh tế #điều hành #kinh tế vĩ mô

