Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam

TPO - Người dân và khách du lịch khi đi trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả được ngắm những hòn đảo đá mọc lên sừng sững giữa vịnh Bái Tử Long xanh biếc tạo nên khung cảnh hùng vĩ, say đắm lòng người.