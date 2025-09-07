Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm vịnh Bái Tử Long từ tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam

Quốc Nam

TPO - Người dân và khách du lịch khi đi trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả được ngắm những hòn đảo đá mọc lên sừng sững giữa vịnh Bái Tử Long xanh biếc tạo nên khung cảnh hùng vĩ, say đắm lòng người.

tp-quocnam-dji-0884.jpg
Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh được mệnh danh là tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam.
tp-quocnam-dji-0915.jpg
Tuyến đường uốn lượn quanh những dãy núi đá thuộc vịnh Bái Tử Long.
tp-quocnam-dji-0890.jpg
Từ đây người dân và khách du lịch có thể được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp, hùng vĩ của những hòn đảo đá mọc lên từ biển.
tp-quocnam-dji-0893.jpg
tp-quocnam-dji-0898.jpg
tp-quocnam-dji-0891.jpg
Từ những dãy núi đá mọc trùng trùng, điệp điệp qua tạo hóa của thiên nhiên đã tạo nên những hồ nước nằm ngay bên trong dãy núi đá hình thành những "mắt rồng".
tp-quocnam-dji-0881.jpg
tp-quocnam-dji-0895.jpg
tp-quocnam-dji-0911.jpg
tp-quocnam-dji-0909.jpg
Con đường bao biển Hạ Long uốn lượn theo những dãy núi đá.
tp-quocnam-dji-0879.jpg
Bái Tử Long nổi tiếng là vịnh có hệ thống đảo, hang động kỳ vĩ, hệ thống bãi biển đẹp và hoang sơ. Vườn Quốc gia Bái Tử Long nằm trong quần thể vịnh Bái Tử Long đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN vào năm 2017.
tp-quocnam-dji-0916.jpg
Đặc biệt, giá trị cảnh quan vịnh biển Bái Tử Long phù hợp với phát triển du lịch quanh năm với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, như: Tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, thả dù, câu cá giải trí, các loại hình du lịch sinh thái...
tp-quocnam-dji-0903.jpg
Nằm xen lẫn những đảo đá hùng vĩ là những làng chài cổ và khu nuôi trồng thủy sản.
tp-quocnam-dji-0899.jpg
Khung cảnh nhìn từ vịnh Bái Tử Long tới khu đô thị sầm uất thuộc thành phố Cẩm Phả cũ nay là các phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông...
tp-quocnam-dji-0905.jpg
Từ vịnh Bái Tử Long nhìn về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh 3 lần.
tp-quocnam-dji-0877.jpg
tp-quocnam-dji-0907.jpg
tp-quocnam-dji-0904.jpg
Cùng với việc sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, vịnh Bái Tử Long đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch khi có vị trí hết sức thuận lợi, nằm cách Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 100km và liền kề với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời là cửa ngõ để kết nối với Cô Tô, các tuyến đảo Đá Dựng (Đầm Hà), Cái Chiên (Hải Hà), Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Trà Cổ (Móng Cái)…
tp-quocnam-dji-0914.jpg
Ngày 19/7/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc công bố các hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Trong đó, công bố 8 hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, 10 hành trình trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.
Quốc Nam
