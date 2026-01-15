TPHCM xây sân vận động 35.000 tỷ, sức chứa 7 vạn chỗ ngồi

TPO - Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186 ha. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Sáng 15/1, tại TPHCM đồng loạt diễn ra lễ động thổ, khởi công 4 dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm, gồm: Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về đích trong 5 năm

Ở cửa ngõ phía Đông TPHCM là lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group tham dự lễ khởi công.

Theo UBND TP.HCM, dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đủ điều kiện tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế khác. Đồng thời là nơi phục vụ việc huấn luyện, đào tạo vận động viên, rèn luyện thể dục thể thao của cộng đồng.

Dự án còn kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí, phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Đông TP.HCM, hướng đến hình thành điểm đến văn hóa - thể thao - du lịch. TPHCM đã lựa chọn Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu - thành viên Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây cũng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong 4 dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm được khởi công, động thổ ngày 15/1 tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

Theo quyết định 69/2026 của UBND TPHCM về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, với tính chất là công trình hạ tầng động lực và kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới, TPHCM và nhà đầu tư phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống còn khoảng 5 năm.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186 ha. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Phối cảnh dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc còn được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Bên cạnh đó, khu tổ hợp thể thao cộng đồng và khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên và y tế thể thao giúp mở rộng vai trò của Rạch Chiếc, từ trung tâm thi đấu chuyên nghiệp thành không gian thể thao - giải trí gắn với đời sống đô thị, đồng thời hình thành hệ sinh thái huấn luyện - thi đấu - phục hồi chức năng khép kín.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc không đơn thuần là một dự án đầu tư xây dựng, mà là một cấu phần hạ tầng chiến lược của TPHCM trong tương lai dài hạn.

"Việc TPHCM lựa chọn một doanh nghiệp tư nhân như Sun Group thực hiện công trình trọng điểm này không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân", ông Đặng Minh Trường khẳng định.

Chủ tịch Sun Group cam kết huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình triển khai dự án.

Kết nối giao thông liên vùng

Cũng trong sáng 15/1, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công, động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm gồm cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ. Sự kiện do UBND TPHCM chủ trì, Công ty CP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) - nhà đầu tư hai dự án đồng chủ trì.

Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ nằm trong chuỗi công trình hạ tầng trọng điểm, thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, góp phần triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á và là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phối cảnh cầu Cần Giờ.

Cả hai dự án này được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với nhà đầu tư là Masterise Group phối hợp cùng các tổng thầu uy tín. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 - 2029.

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM về Cần Giờ còn khoảng 45 - 60 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics với khu đô thị lấn biển Cần Giờ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ cầu Cần Giờ, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, lễ động thổ cầu Cần Giờ thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững.

Cầu Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ là một trong các biểu tượng mới của TPHCM với thiết kế kiến trúc thẩm mỹ cao đã được phê duyệt. Đây không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, là nơi người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố.

Theo ông Vinh, dự án được triển khai theo mô hình PPP - hợp đồng BT với Masterise Group là nhà đầu tư, thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc chung tay cùng chính quyền kiến tạo hệ thống hạ tầng quốc gia.

“Sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một công trình giao thông quan trọng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển của TPHCM - một đô thị hiện đại, giàu tính kết nối, năng động và bền vững trong tương lai”, ông Vinh nói.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2.

Cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức khởi công cầu Phú Mỹ 2. Công trình có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TPHCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khi hoàn thành, công trình sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1A, Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, hình thành trục giao thông liên vùng mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu Đông TPHCM và khu vực Biên Hòa - Đồng Nai theo hướng bền vững.