Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cát 'nuốt' hơn 300m tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 300m trên tuyến đường Gành Rái, tỉnh Lâm Đồng đã bị cát phủ kín do sóng biển cuốn tràn lên. Tuyến đường này được xem là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) cho biết đã huy động cơ giới dọn một lượng cát khổng lồ bị sóng lớn kéo lên lấp tuyến đường Gành Rái. Trước đó, đêm qua và rạng sáng nay, nhiều khu vực ven biển của xã đã hứng chịu nhiều đợt sóng lớn và có nơi cao đến 4m.

z7270830330343-ff3716f6e83af9101a673e0723577d6b.jpg
Hình ảnh tuyến đường đẹp nhất Việt Nam trước và sau khi bị vùi lấp.

Do sóng lớn, hơn 300m đường Gành Rái bị cát lấp, có đoạn dày hơn 20cm khiến việc lưu thông gặp khó. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động xe cơ giới dọn dẹp và đến 9h30 sáng nay đã hoàn tất.

Được biết, tuyến đường trên được gọi là đường Gành Rái, trước đây thuộc xã Chí Công (tỉnh Bình Thuận cũ) được đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Tuyến đường này thời gian qua thu hút rất đông khách du lịch nhờ cặp sát bờ biển xanh trong vắt, ôm một vòng cua ven biển rất đẹp.

img-2679.jpg
Chiều tối 27/11, nhiều khu vực ven biển Lâm Đồng hứng chịu nhiều đợt sóng lớn.

Trước đó, chiều tối 27/11, sóng biển dâng cao bất thường, đánh mạnh vào tuyến bờ biển Lâm Đồng. Sóng lớn đã gây hư hại kè biển phường Mũi Né và uy hiếp khu dân cư phường Phú Thủy và xã Liên Hương; đánh lật thúng của hai người đàn ông ở xã Liên Hương, một người hiện đang mất tích.

Thái Lâm
#tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam #Lâm Đồng #Gành Rái #cát lấp #sóng lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục