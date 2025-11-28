Cát 'nuốt' hơn 300m tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam ở Lâm Đồng

TPO - Khoảng 300m trên tuyến đường Gành Rái, tỉnh Lâm Đồng đã bị cát phủ kín do sóng biển cuốn tràn lên. Tuyến đường này được xem là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) cho biết đã huy động cơ giới dọn một lượng cát khổng lồ bị sóng lớn kéo lên lấp tuyến đường Gành Rái. Trước đó, đêm qua và rạng sáng nay, nhiều khu vực ven biển của xã đã hứng chịu nhiều đợt sóng lớn và có nơi cao đến 4m.

Hình ảnh tuyến đường đẹp nhất Việt Nam trước và sau khi bị vùi lấp.

Do sóng lớn, hơn 300m đường Gành Rái bị cát lấp, có đoạn dày hơn 20cm khiến việc lưu thông gặp khó. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động xe cơ giới dọn dẹp và đến 9h30 sáng nay đã hoàn tất.

Được biết, tuyến đường trên được gọi là đường Gành Rái, trước đây thuộc xã Chí Công (tỉnh Bình Thuận cũ) được đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Tuyến đường này thời gian qua thu hút rất đông khách du lịch nhờ cặp sát bờ biển xanh trong vắt, ôm một vòng cua ven biển rất đẹp.

Chiều tối 27/11, nhiều khu vực ven biển Lâm Đồng hứng chịu nhiều đợt sóng lớn.

Trước đó, chiều tối 27/11, sóng biển dâng cao bất thường, đánh mạnh vào tuyến bờ biển Lâm Đồng. Sóng lớn đã gây hư hại kè biển phường Mũi Né và uy hiếp khu dân cư phường Phú Thủy và xã Liên Hương; đánh lật thúng của hai người đàn ông ở xã Liên Hương, một người hiện đang mất tích.