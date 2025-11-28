Sóng lớn đánh lật thúng, một người mất tích ở Lâm Đồng

TPO - Trong lúc bơi thúng để vớt lại chiếc neo bị chìm trước đó, hai người đàn ông ở Lâm Đồng bị sóng đánh lật, một người mất tích.

Sáng 28/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa tìm thấy người đàn ông bị sóng lớn cuốn mất tích, dù công tác tìm kiếm được triển khai liên tục suốt đêm.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15h50 ngày 27/11, ông Huỳnh Vũ (SN 1992) và ông Dương Quang Sơn (SN 1985, cùng trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), bơi thúng ra khu vực cửa sông Liên Hương để vớt lại chiếc neo bị chìm. Tuy nhiên, sóng lớn đã đánh lật thúng. Ông Vũ may mắn bơi được vào bờ, còn ông Sơn mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện sóng cao liên tiếp dồn dập vào bờ.

Chiều tối 27/11, sóng biển dâng cao bất thường, đánh mạnh vào tuyến bờ biển Lâm Đồng, gây hư hại kè biển phường Mũi Né và uy hiếp khu dân cư phường Phú Thủy và xã Liên Hương.

Người dân cùng lực lượng chức năng gia cố bờ kè.

Trước tình trạng trên, chính quyền phường Mũi Né đã huy động Ban chỉ huy quân sự phường cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường để hỗ trợ người dân gia cố khu vực bị ảnh hưởng. Dọc bờ kè, hàng trăm bao cát được vận chuyển liên tục xếp thành từng lớp dọc theo mép kè và những đoạn bị ảnh hưởng.

Ông Trần Hải Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo xử lý.