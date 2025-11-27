Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Biến Lâm Đồng thành thủ phủ cà phê toàn cầu

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần đầu được tổ chức, nằm trong chiến lược đưa Lâm Đồng trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu. Chuỗi chương trình hướng tới ba lợi ích mạnh mẽ cho địa phương gồm kinh tế, du lịch và văn hóa.

Tại buổi khởi động Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025, các chuyên gia nhìn nhận đến lúc phải nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt Nam.

Lễ hội diễn ra từ 18/12 đến 2/1/2026 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là lần đầu Việt Nam chủ trì lễ hội có quy mô liên kết giữa di sản, kinh tế sáng tạo và hợp tác quốc tế trong ngành cà phê, tham vọng đưa Đà Lạt trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu.

Phát biểu mở đầu, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết trong tháng 12, tỉnh tập trung tổ chức chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế.

Trong đó, Lễ hội Di sản Cà phê toàn cầu 2025 nhằm góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu cà phê Lâm Đồng. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách và kêu gọi nhà đầu tư đến với tỉnh Lâm Đồng.

ca-phe-2-9370-3188jpg.jpg
z7261474624172-cc27eaa9d9fe566d1f691dd655602d19.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (ảnh trên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo - đại diện đơn vị đồng tổ chức lễ hội chia sẻ tầm nhìn chiến lược.

Bà Diệp Thảo - đại diện đơn vị đồng tổ chức lễ hội, nhấn mạnh lễ hội được hình thành từ nhận thức cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là di sản văn hóa toàn cầu, thể hiện ở chỗ mỗi quốc gia trên thế giới đều gắn cà phê với đặc trưng văn hóa, lịch sử, hương vị riêng. Việt Nam càng phải xem trọng điều này do vị thế một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Lâm Đồng được lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ hội nhờ sở hữu hệ sinh thái phù hợp, khí hậu cao nguyên ôn hoà, lịch sử trồng cà phê Arabica hơn một thế kỷ, đặc biệt là khả năng kết nối du lịch, nông nghiệp, văn hoá hiếm có, nổi bật so với các vùng lân cận.

Lễ hội được tổ chức thường niên, kỳ vọng nâng cao vị thế của Đà Lạt trên bản đồ các thành phố cà phê của thế giới. Tầm nhìn này gắn với chiến lược dài hạn nhằm đưa Đà Lạt trở thành trung tâm nghiên cứu, sáng tạo, trải nghiệm và giao thương cà phê quốc tế.

1-min-1.jpg
1763977041-dsc01173-1.jpg
Cơ quan quản lý và các chuyên gia đẩy mạnh chiến lược kích cầu kinh tế, đưa Lâm Đồng thành thủ phủ cà phê toàn cầu.
Trạch Dương
#Phát triển ngành cà phê Việt Nam #Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 #Định vị Đà Lạt là trung tâm cà phê thế giới #Kết nối di sản và sáng tạo trong cà phê #Thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương #Gắn kết văn hóa cà phê toàn cầu #Hội nghị Cà phê Quốc tế và liên minh GCA #Tôn vinh hành trình lịch sử cà phê Việt Nam #Cuộc thi Barista quốc tế tại Đà Lạt #Chiến lược phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam

