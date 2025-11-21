Khởi công tuyến metro số 2 và loạt dự án ở TPHCM chào mừng Đại hội Đảng

TPO - Dự án metro số 2 TPHCM (Bến Thành - Tham Lương) được đăng ký khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức khởi công và khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, trong ngày 19/12, TPHCM sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Trong đó, đáng chú ý là dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên mới với quy mô 21 tầng, 4 tầng hầm với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực giao thông, thành phố sẽ khởi công dự án thành phần 1 của đường Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài hơn 3,5 km) với tổng vốn đầu tư 2.653 tỷ đồng, dự án thành phần 2 của đường Vành đai 2 (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng).

Ngoài ra, đáng chú ý, kế hoạch khởi công còn bao gồm dự án thành phần 2 của tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng.

Một số dự án quan trọng khác cũng được triển khai trong ngày 19/12 như nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; và xây dựng cầu – đường Nguyễn Khoái, với tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng.

Hiện nay TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị mặt bằng cho dự án tuyến metro số 2. Ảnh: Duy Anh

Ngoài các dự án khởi công trong ngày 19/12 kể trên, các dự án quy mô lớn được TPHCM đăng ký khởi công chào mừng Đại hội còn có tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương); nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật); nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi dài 4,3km.

Ngoài ra, tuyến Vành đai 3 TPHCM cũng sẽ thông xe kỹ thuật đoạn trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình.

Với dự án metro số 2 - TPHCM dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2026. Đây là dự án được người dân mong chờ nhiều năm qua.

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có 10 nhà ga, trong đó có 9 ga ngầm và 1 ga trên cao. Tuyến có tổng chiều dài hơn 11,2 km, trong đó có hơn 9,2 km đi ngầm. Ngoài ra, đoạn Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) cũng sẽ được làm ngầm khoảng 6 km dọc các đại lộ Hàm Nghi và Mai Chí Thọ. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng lên 52.047 tỷ đồng do bổ sung quy mô, cập nhật công nghệ và trượt giá.

Tuyến metro này được TPHCM phê duyệt vào năm 2010 với mức vốn đầu tư ban đầu là 26.100 tỷ đồng. 2 năm sau được điều chỉnh tăng vốn. Nguyên nhân đội vốn là do ảnh hưởng bởi các yếu tố như trượt giá, chi phí tài chính, xây dựng,.... Đến năm 2017, UBND Thành phố đã lấy ý kiến các bộ ngành về hồ sơ điều chỉnh dự án và TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ duyệt điều chỉnh tăng vốn đầu tư tuyến 2 giai đoạn 1 lên 48.711 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA chiếm phần lớn, khoảng 37.487 tỷ đồng từ 3 nhà tài trợ chính, gồm: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, các vấn đề về giải phóng mặt bằng, dịch bệnh COVID-19 và chậm trễ trong thu xếp vốn đã khiến dự án không thể khởi công đúng tiến độ. Các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ đã hết hạn.

Trước khó khăn về vốn vay ODA, Ban Cán sự đảng UBND TPHCM đã thống nhất chuyển sang sử dụng vốn ngân sách thành phố để triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án. Tuyến này cũng đã được phê duyệt điều chỉnh thời gian khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2030.

Trước đó vào tháng 6/2023, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã tổ chức khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm chuẩn bị mặt bằng sạch cho dự án metro số 2.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tăng tốc di dời hạ tầng kỹ thuật, nhiều mũi thi công làm xuyên đêm nhằm chuẩn bị mặt bằng cho mốc khởi công dự kiến đầu năm 2026.