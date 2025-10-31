Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Metro số 1 dừng bán vé giấy, cho mang xe đạp gấp lên tàu

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 1/11, metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ dừng bán vé giấy tại các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao; đồng thời chính thức cho phép mang xe đạp gấp cá nhân lên tàu.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM vừa cho biết sẽ dừng bán vé giấy in mã QR tại quầy bán vé.

Theo đó, từ ngày 1/11, Công ty Đường sắt đô thị số 1 dừng bán vé giấy có mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao. Hành khách có thể mua vé tại máy, kiosk tự động và thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc qua ứng dụng HCMC Metro HURC.

image-2871.jpg
Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dừng bán vé giấy ở 5 nhà ga.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, người đi sử dụng metro có thể liên hệ trực tiếp nhân viên nhà ga để được hướng dẫn.

Ngoài ra, từ ngày 1/11, hành khách là học sinh - sinh viên có nhu cầu sử dụng Metro Bến Thành - Suối Tiên có thể đăng ký vé tháng theo 3 bước.

Bước 1, khách hàng thực hiện đăng ký đối tượng ưu tiên trên ứng dụng Công dân số TPHCM.

Bước 2, học sinh - sinh viên đến một trong các ga, gồm: Nhà hát thành phố, Tân Cảng, Phước Long, Đại học Quốc gia để liên kết căn cước gắn chip trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách cần xuất trình thẻ (hoặc giấy xác nhận) là học sinh - sinh viên hoặc căn cước gắn chip để nhân viên nhà ga tiến hành xác thực.

Khi thông tin được xác thực, hành khách mua vé tháng học sinh - sinh viên trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ sử dụng căn cước gắn chip để lên tàu. Khi dùng vé tháng, nếu mất căn cước, hành khách có thể dùng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC để tiếp tục đi tàu.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM lưu ý, vé lượt tại máy bán vé tự động (TVM), kiosk bán vé tự động, quầy bán vé hoặc ứng dụng HCMC Metro HURC chỉ có hiệu lực trong ngày mua. Nếu vé quá thời hạn mà chưa sử dụng, người mua sẽ không được hoàn tiền trong mọi trường hợp.

Cũng từ ngày 1/11, Công ty Đường sắt đô thị số 1 kết thúc giai đoạn thí điểm và chính thức cho phép mang xe đạp gấp cá nhân lên tàu. Xe đạp gấp cá nhân phải đảm bảo gấp gọn trong túi đựng, không được sử dụng trong khu vực nhà ga và trên tàu, đáp ứng quy định về kích thước (không vượt quá 120x70x40cm), không gây cản trở không gian trên tàu và an toàn vận hành.

Anh Nhàn


