Sắp lập đơn vị chuyên làm metro ở TPHCM

Nội dung trên nằm trong tờ trình do UBND TPHCM gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xin ý kiến về phương án sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, UBND TPHCM dự kiến sắp xếp từ 10 Ban quản lý dự án chuyên ngành (xây dựng, giao thông, nông nghiệp, hạ tầng đô thị…) thành 4 Ban quản lý dự án tự bảo đảm chi thường xuyên.

Cụ thể, bốn đơn vị sau sắp xếp gồm:

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (đang xây dựng đề án chuyển thành Tổng công ty Đường sắt đô thị theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Như vậy, sau khi thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị, UBND TPHCM sẽ còn 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành về xây dựng, giao thông và hạ tầng đô thị như đã nêu ở trên.

TPHCM dự kiến thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị. Ảnh minh họa: Duy Anh.

Theo UBND TPHCM, thực hiện Nghị quyết số 188 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TPHCM;

Để phù hợp với tình hình thực tiễn tại thành phố, qua phân tích ưu, nhược điểm về từng phương án mô hình tổ chức thực hiện, phương án thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị kết hợp với khai thác hiệu quả các tài sản của tổng công ty gồm kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, khai thác các khu vực TOD quanh nhà ga là phù hợp với xu hướng vận hành chung trên thế giới, đặc biệt là tại các nước có hệ thống đường sắt đô thị phát triển như hiện nay.

Ngoài ra, việc khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị hiện nay đã có cơ sở pháp lý quy định cụ thể, cùng với việc triển khai mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) tại các vùng phụ cận khu vực nhà ga đường sắt đô thị tại TPHCM được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 98 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Theo phương án đề xuất nêu trên, UBND TPHCM sẽ trình cấp có thẩm quyền thành lập Tổng Công ty Đường sắt đô thị do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc UBND TPHCM (trong đó dự kiến sắp xếp Ban Quản lý Đường sắt đô thị,…) để thực hiện đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường sắt đô thị theo Nghị quyết số 188. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 188 của Quốc hội và Đề án phát triển đường sắt đô thị theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị, Tổng Công ty Đường sắt đô thị TPHCM sẽ có 4 chức năng chính: huy động vốn; quản lý đầu tư xây dựng; vận hành - bảo trì; kinh doanh đa ngành để khai thác hiệu quả tài sản.Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, mạng lưới metro của TPHCM sau sáp nhập sẽ có tổng chiều dài hơn 1.000 km.

Cụ thể, TPHCM trước sáp nhập có 12 tuyến dài khoảng 582 km, Bình Dương có 12 tuyến với tổng chiều dài 305 km và Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến dài khoảng 125 km.

Từ nay đến năm 2035, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất ưu tiên triển khai 10 tuyến metro, áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, nhằm rút ngắn thủ tục đầu tư, tăng cường huy động vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công.