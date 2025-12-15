Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thót tim cảnh người đàn ông Tây Ninh tay không bắt rắn 1,5m giữa sân nhà

Đoạn video 29 giây ghi lại cảnh người đàn ông tay không bắt rắn dài 1,5m, nặng khoảng 1,2kg khiến người xem thót tim.

Video người đàn ông bình tĩnh bắt rắn khiến người xem thót tim. Nguồn: NVCC

Sự việc xảy ra tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vào lúc gần 9h ngày 13/12. Anh Võ Thịnh trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng ở sân nhà thì bắt gặp rắn lớn bò vào.

Không hề hoảng sợ, anh bình tĩnh quan sát con rắn, dùng chân giẫm vào thân rắn rồi dùng tay không bắt sống rắn lớn.

Anh Thịnh chia sẻ với PV, xung quanh nhà anh là vườn tược, nhiều khu vực rậm rạp, việc rắn bò vào nhà không hề lạ lẫm. Trước đây, gia đình anh và những hộ dân xung quanh nhiều lần bắt gặp rắn bò vào nhà nên đã biết cách xử lý.

Về sự việc xảy ra vào ngày 13/12, anh cho biết, ngay khi quan sát, anh đã biết con rắn thuộc loại rắn long thừa, một loại rắn hiền, không có độc nên bình tĩnh xử lý. Anh đã dùng tay không “tóm sống” con rắn sau đó thả nó đi.

“Loài rắn long thừa còn được gọi là rắn hổ trâu, hổ hèo. Chúng không có độc, thường săn bắt ếch, nhái, chuột. Con rắn tôi bắt nặng khoảng 1,2kg và dài 1,5m.

Trước đây, tôi còn bắt gặp rắn bò vào nhà tắm uống nước, sau đó lại tự bò ra. Gặp loại rắn này, chúng tôi thường thả chúng về tự nhiên chứ không giết hay làm thịt”, anh Thịnh chia sẻ.

Đoạn video trích xuất từ camera gia đình, được anh Thịnh đăng tải trên trang cá nhân, thu hút 5,2 triệu lượt xem và hơn 6 nghìn lượt bình luận. Anh Thịnh khá bất ngờ trước lượt tương tác “khủng” này.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận ngỡ ngàng về sự bình tĩnh của người đàn ông Tây Ninh khi bắt gặp rắn bò vào nhà: “Chắc anh ấy biết rắn không có độc nên mới tự tin xử lý như thế”; “Xem video chỉ sợ con rắn quay đầu lại cắn người”; “Nhìn người ta dùng tay không bắt rắn mà tôi run rẩy. Sao họ can đảm vậy trời”...

Đoạn video hiện vẫn được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng.

