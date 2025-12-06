Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Sai lầm phổ biến sau khi bị rắn độc cắn khiến người đàn ông nguy kịch

Vân Sơn
TPO - Thay vì đến bệnh viện để được xử trí chuyên môn, một người đàn ông 36 tuổi ở Tây Ninh đã tự tìm thầy lang cắt lể, đắp thuốc “giải độc” sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Hành động này khiến anh rơi vào sốc phản vệ nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 6/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch do bị nhiễm độc nặng, phản vệ sau khi bị rắn độc cắn. Theo người nhà, anh N.V.P. (36 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang dọn bụi chuối sau vườn. Vết thương ở cổ chân trái có hai dấu răng rõ cùng cảm giác đau buốt. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện ngay, anh tìm đến thầy lang gần nhà với hy vọng “hút độc” bằng cách cắt lể và đắp thuốc lá.

Chỉ sau vài giờ, vùng vết cắn sưng nhanh, lan rộng, khu vực cắt rỉ dịch. Cơ thể anh xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như mệt bủn rủn, chóng mặt, khó thở. Khi được đưa đến bệnh viện, anh P. đã trong tình trạng suy giảm ý thức, tím tái, thở yếu, mạch và huyết áp không đo được, tiêu – tiểu không tự chủ. Các bác sĩ xác định anh rơi vào sốc phản vệ mức độ nặng, đe dọa tính mạng trong “cửa sổ vàng” chỉ vài phút.

hinh-bs-tham-kham3.jpg
Bệnh nhân được các bác sĩ kịp thời cứu chữa, giúp qua nguy kịch

Ngay khi tiếp nhận, ekip cấp cứu lập tức kích hoạt phác đồ điều trị sốc phản vệ: đảm bảo đường thở, hỗ trợ hô hấp – tuần hoàn, sử dụng adrenalin (thuốc ưu tiên hàng đầu trong điều trị phản vệ) và phối hợp các biện pháp hồi sức khẩn cấp. Nhờ được xử trí kịp thời, sinh hiệu của bệnh nhân dần ổn định: mạch 86 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, SpO₂ đạt 98%.

Sau khi qua cơn nguy kịch, anh được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, tiêm SAT phòng uốn ván, dùng kháng sinh dự phòng, thuốc giảm viêm – giảm đau và chuyển sang khoa Hồi sức Tích cực theo dõi. Khi tình trạng cải thiện tốt, anh tiếp tục được điều trị tại khoa Nội Tim Mạch. Sau 6 ngày, anh P. hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Bảo, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với thực phẩm, thuốc hoặc nọc độc côn trùng, rắn… Phản ứng thường xảy ra rất nhanh từ vài phút đến vài giờ, gây tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Không cắt lể, không đắp thuốc, không dùng mẹo dân gian khi bị rắn cắn”. Những phương pháp truyền miệng này hoàn toàn không có tác dụng “hút độc”, ngược lại còn làm nọc lan nhanh hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và tử vong.

Cách xử trí đúng khi bị rắn cắn gồm: giữ bình tĩnh, hạn chế cử động; cố định chi bị cắn; rửa nhẹ bằng nước sạch; chụp hình con rắn nếu an toàn; và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được tiêm huyết thanh kháng nọc.

Vân Sơn
