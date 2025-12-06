Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bệnh viện Mắt Kon Tum diễn tập chữa cháy, cứu bệnh nhân

Tiền Lê

Bệnh viện Mắt Kon Tum phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025, nâng cao kỹ năng và ý thức phòng chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên.

Tham dự buổi tập tại Bệnh viện Mắt Kon Tum có ban lãnh đạo cùng toàn thể công nhân viên bệnh viện, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Buổi tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng về phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho những người làm việc tại cơ sở, đồng thời giúp lực lượng phòng chống chữa cháy cơ sở biết sử dụng thành thạo các trang, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang bị và tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra tại cơ sở.

tien-phong.jpg
Các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Mắt Kon Tum hướng dẫn cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy.

Qua đó, việc lựa chọn tình huống tổ chức thực tập phù hợp với yêu cầu thực tế cơ sở. Cùng với đó những người tham gia thực tập phải vững nội dung lý thuyết và thực hành, biết vận dụng xử lý tình huống cháy xảy ra tại cơ sở; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và tài sản trong quá trình học tập và thực tập phương án.

Theo đó, phương pháp diễn tập là dùng quả khói, nhiên liệu xăng dầu đốt tạo đám cháy giả định tình huống cháy, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ của cơ sở tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, di chuyển tài sản chống cháy lan.

tien-phong-164.jpg
Mọi người được thực hành để quen với các trang thiết bị chữa cháy.

Khi phát hiện sự cố cháy, một nhân viên nhanh chóng bằng mọi cách báo động cho mọi người biết, ngắt điện khu vực xảy ra cháy và các khu vực lân cận, nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, để dập tắt đám cháy, đồng thời thông tin báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.
Sau đó các nhân viên tiến hành trinh sát đám cháy; khởi động và duy trì hoạt động của máy bơm chữa cháy; triển khai đội hình sử dụng bình chữa tiến hành dập tắt đám cháy; tổ chức thoát nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn; di chuyển tài sản ra nơi an toàn; tổ chức cứu người bị nạn trong đám cháy...

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Buổi tập diễn ra nghiêm túc, thiết thực.

Hệ thống Y tế GEM gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai (2A Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (2A Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Mắt Kon Tum (33 đường Triệu Việt Vương, phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi).

Tiền Lê
#Bệnh viện Mắt Kon Tum #chữa cháy #cứu nạn #đào tạo phòng cháy #cứu hộ #Kon Tum #Quảng Ngãi

