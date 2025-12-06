Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ra mắt Ngân hàng Mô, cơ hội ghép giác mạc cho hàng nghìn bệnh nhân

Hà Minh
TPO - Thống kê của Bộ Y tế cho biết số người mù do bệnh lý giác mạc tại Việt Nam hiện vượt 300.000 trường hợp, mỗi năm tăng thêm khoảng 15.000 ca mới. Danh sách chờ ghép giác mạc vào khoảng 1.000 bệnh nhân, trong khi nguồn mô hiến tặng còn rất hạn chế.

Thông tin trên được đưa ra tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và chính thức ra mắt Ngân hàng Mô, Bệnh viện Đông Đô ngày 5/12.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Đông Đô đạt được trong 15 năm qua, với hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị, trong đó có nhiều ca phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao.

img-1399.jpg
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và các đại biểu dự lễ ấn nút khai trương Ngân hàng Mô.

Thứ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ thuật cao, tăng cường chuyển đổi số và hướng tới mô hình bệnh viện thông minh. Đồng thời, bệnh viện cần quan tâm hơn tới y học tái tạo, ghép mô - ghép tạng, giữ vững y đức và tăng cường hoạt động vì cộng đồng.

Bác sĩ, ThS.Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết ghép giác mạc đạt chuẩn có thể giúp phần lớn người bệnh phục hồi thị lực, nhưng nguồn mô phục vụ phẫu thuật hiện chưa đáp ứng nhu cầu điều trị trên diện rộng. Trước thực tế đó, tháng 9/2025, Bộ Y tế đã cấp phép để bệnh viện vận hành Ngân hàng Mô, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái điều trị.

img-1400.jpg
ThS. Đinh Thị Phương Thuỷ, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô kí kết hợp tác quốc tế.

Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đinh Thị Phương Thủy cho biết: “Trung tâm mới đảm nhiệm trọn vẹn chuỗi quy trình theo chuẩn quốc tế, từ tiếp nhận, sàng lọc, kiểm định chất lượng, bảo quản, truy vết đến phân phối mô cho lâm sàng. Hệ thống kho lưu trữ đạt chuẩn, quy trình vận hành được chuẩn hóa cùng nền tảng quản trị dữ liệu số giúp bảo đảm an toàn sinh học, duy trì tính toàn vẹn mô và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến (trong đó có ghép giác mạc), rút ngắn thời gian chờ, tăng khả năng tiếp cận và nâng độ tin cậy kết quả điều trị cho người bệnh”.
Hệ thống này giúp bệnh viện chủ động được nguồn giác mạc và màng ối, hỗ trợ xử lý nhanh các ca cấp cứu tổn thương bề mặt nhãn cầu, giảm phụ thuộc nguồn mô bên ngoài và tăng tỷ lệ thành công.

Ngoài giác mạc, Ngân hàng Mô còn lưu trữ màng ối từ sản phụ khỏe mạnh sau sinh – một nguồn mô quan trọng trong điều trị tổn thương bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu phức tạp.

Việc ra mắt Ngân hàng Mô được kỳ vọng mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho hàng nghìn bệnh nhân, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Đông Đô trong phát triển nhãn khoa và y học tái tạo tại Việt Nam.

Hà Minh
