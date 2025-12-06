Kháng thể tự miễn tiêu cơ vân hướng phục hồi từ trị liệu khai thông cột sống

Bệnh tự miễn tấn công cơ vân dẫn đến yếu cơ toàn thân, trị liệu khai thông cột sống tại Phòng khám Lão Nhà Quê hỗ trợ người bệnh phục hồi vận động sau điều trị.

Bệnh lý hiếm, nguy cơ cao

Kháng thể tự miễn tiêu cơ vân (còn gọi là viêm cơ tự miễn) là nhóm bệnh hiếm, trong đó hệ miễn dịch nhầm lẫn và tấn công chính các sợi cơ. Người bệnh dần mất sức mạnh cơ, xuất hiện tình trạng yếu cơ lan tỏa, nặng có thể ảnh hưởng đến cơ hô hấp và cơ nuốt, làm hạn chế khả năng vận động và sinh hoạt.

Bệnh kháng thể tự miễn tiêu cơ vân (Hình ảnh minh họa kháng thể nhầm lẫn và tấn công chính các sợi cơ vân của cơ thể)

Theo khuyến cáo quốc tế (EULAR/ACR 2017), điều trị chủ đạo hiện nay là kiểm soát viêm, ức chế miễn dịch và theo dõi sát diễn tiến. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, các tổ chức chuyên ngành cũng nhấn mạnh cần triển khai phục hồi chức năng song song nhằm duy trì sức cơ, hạn chế teo cơ và cải thiện khả năng vận động bằng các phương pháp vật lí trị liệu cho người bệnh.

Khai thông cột sống – phương pháp phục hồi chức năng từ YHCT

Trong thực tiễn điều trị tại Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Lão Nhà Quê, phương pháp khai thông cột sống là phương pháp vật lí trị liệu sử dụng các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt, vận động trị liệu kết hợp sử dụng bộ 3 sản phẩm hỗ trợ xoa bóp từ thảo dược theo nguyên lý y học cổ truyền đã được áp dụng cho một số bệnh nhân mắc bệnh tiêu cơ vân tự miễn. Phương pháp này tập trung vào việc khai thông tuần hoàn, tăng lưu thông khí huyết, giảm co rút cơ, tăng nuôi dưỡng mô cơ và phục hồi chức năng vận động.

Khai thông cột sống - Phương pháp trị liệu hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân mắc kháng thể tự miễn tiêu cơ vân

Trường hợp bệnh nhân cải thiện vận động sau trị liệu tại phòng khám

Anh K. (1985) vốn khỏe mạnh, song chỉ trong vài ngày bắt đầu xuất hiện cảm giác mỏi bất thường, yếu tứ chi, đi lại khó khăn. Kết quả kiểm tra sau đó xác định anh mắc bệnh lý kháng thể tự miễn tiêu cơ vân – dạng bệnh dễ gây suy yếu đối xứng và có nguy cơ ảnh hưởng chức năng nuốt, hô hấp.

Những ngày đầu đến trị liệu tại Phòng khám YHCT Lão Nhà Quê, anh K. phải có người dìu, giọng nói yếu và sức cơ giảm rõ rệt. Sau khi được áp dụng trị liệu khai thông cột sống kết hợp hướng dẫn vận động phù hợp, tình trạng dần thay đổi. Theo ghi nhận tại phòng khám, sau khoảng 5 buổi, tình trạng vận động của anh bắt đầu có cải thiện, anh có thể tự bước đi không cần hỗ trợ, dáng đứng thẳng hơn và giọng nói rõ ràng.

Anh K. bệnh nhân mắc kháng thể tự miễn tiêu cơ vân trị liệu tại Phòng khám chuyên khoa YHCT Lão Nhà Quê

Theo các thầy thuốc Y học cổ truyền tại phòng khám, việc khai thông cột sống giúp cải thiện tuần hoàn máu, giải phóng ứ trệ trong kinh lạc, từ đó hỗ trợ cơ bắp hồi phục chức năng. Phương pháp này không thay thế điều trị nền tảng bằng y học hiện đại, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi vận động, giảm mệt mỏi và nâng cao chất lượng sống.

Kiên trì yếu tố quan trọng trong hành trình hồi phục

Anh K. cho biết những ngày đầu điều trị, cơ vẫn yếu và vận động rất khó. Nhưng nhờ tuân thủ liệu trình và được theo dõi sát sao, sức cơ dần cải thiện, giúp anh tự đứng dậy và thực hiện sinh hoạt cơ bản. “Điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc, vì cơ thể cần thời gian để thích ứng và phục hồi” – anh chia sẻ.

Tại phòng khám, các thầy thuốc cho rằng sự phối hợp giữa điều trị nền tảng của y học hiện đại và trị liệu hỗ trợ từ y học cổ truyền, cùng với thái độ hợp tác điều trị của người bệnh, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi.

Khuyến cáo và lưu ý dành cho người bệnh

Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh có dấu hiệu yếu cơ tiến triển nhanh, khó đứng dậy khỏi ghế, khó nâng tay hoặc nuốt nghẹn cần thăm khám sớm để được chẩn đoán. Việc kết hợp điều trị y học hiện đại với trị liệu phục hồi như khai thông cột sống, tập luyện hít thở và chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể mở ra cơ hội sống khỏe cho người bệnh mắc bệnh hiếm này.