Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bồn cầu vỡ cắt toạc lưng bé gái, cảnh báo ẩn họa trong nhà vệ sinh

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6/12, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tiếp nhận cấp cứu bé gái N.N.K.N (8 tuổi, ngụ TP.HCM) trong tình trạng thương tích nghiêm trọng với vết rách vùng lưng dài tới 25x18 cm, chảy máu nhiều và đau dữ dội.

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, bé đi vệ sinh rồi leo lên bồn cầu để treo đồ. Bất ngờ bồn cầu bằng sứ vỡ toang khiến bé té xuống và bị mảnh sứ cắt vào vùng lưng gây ra vết thương nghiêm trọng. Bệnh nhi ngay lập tức được gia đình đưa tới cơ sở y tế gần nhà sơ cứu rồi tiếp tục chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng mất máu cấp.

cap-cuu.jpg
Bé gái được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu với vết thương nghiêm trọng ở vùng lưng

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân ê kíp bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường truyền, giảm đau, băng ép vết thương và tiến hành hội chẩn khẩn giữa các chuyên khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại thận – Tiết niệu để đánh giá toàn diện mức độ tổn thương. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhi được xử trí khâu vết thương và điều trị chuyên sâu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng lâu dài.

BS-CKII Nguyễn Thụy Trang, phụ trách khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất cảnh báo, đây là tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng đang diễn ra khá phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều trẻ có thói quen leo trèo, đứng lên bồn cầu, lavabo hoặc các bề mặt bằng sứ, kính và vật liệu dễ vỡ, tiềm ẩn nguy cơ vỡ các thiết bị dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho mạch máu, dây thần kinh, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ leo lên bồn cầu hoặc các vật dụng tương tự trong nhà vệ sinh; đồng thời hướng dẫn trẻ kỹ năng an toàn khi sinh hoạt, đặc biệt trong không gian nhỏ và trơn trượt như nhà tắm. Nếu tai nạn xảy ra và trẻ chảy máu nhiều, người lớn cần giữ bình tĩnh, dùng gạc hoặc khăn sạch đè trực tiếp lên vùng tổn thương để cầm máu tạm thời, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nhà vệ sinh là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hơn phụ huynh nghĩ. Việc chủ động phòng tránh và giám sát trẻ đúng cách sẽ giúp hạn chế tối đa những thương tích đáng tiếc như trường hợp trên.

Vân Sơn
#Nguy cơ tai nạn trong nhà vệ sinh #Chấn thương do vỡ bồn cầu #An toàn trẻ nhỏ trong sinh hoạt #Phòng tránh tai nạn trẻ em #Hướng dẫn xử lý tai nạn tại chỗ #Vai trò của phụ huynh trong an toàn trẻ #Nguy hiểm từ vật liệu dễ vỡ trong nhà #Tác hại của tai nạn vệ sinh #Ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ #Cảnh báo về an toàn sinh hoạt gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục