Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tập đoàn BRG vinh dự được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

P.V

Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

Việc được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp thiết thực của Tập đoàn BRG trong phát triển sản xuất – kinh doanh gắn với thực thi trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và tinh thần đồng hành cùng các cơ quan Trung ương trong hoạt động vì cộng đồng, quốc gia, đồng thời là động lực không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn kết hài hòa giữa phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

01-tap-doan-brg-nhan-bang-khen-cua-btgdvtw.jpg
Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen cá nhân cho bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã triển khai nhiều hoạt động, sáng kiến và giải pháp công tác được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, đóng góp cho Phong trào “Bình dân học vụ số và Chuyển đổi số quốc gia”.

Trong đó, hàng loạt phần mềm hiện đại như phần mềm Quản lý nhân sự, Mua hàng tập trung, Quản lý quy trình thanh quyết toán, Kiểm kê chuỗi siêu thị, Vận hành hệ thống sân Gôn… đã được ứng dụng nhanh chóng và quyết liệt, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực, giảm sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng.

02-tap-doan-brg-nhan-bang-khen-cua-btgdvtw.jpg
Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen tập thể Tập đoàn BRG cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn

Trong hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức không chỉ cho 22.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Trong thời gian tới, Tập đoàn BRG cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và nỗ lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vai trò của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

P.V
#BRG #Nguyễn Thị Nga #tuyên giáo #dân vận #phát triển bền vững #truyền thông

Cùng chuyên mục