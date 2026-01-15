Điểm nghẽn lớn nhất dự án 'lên đời' quốc lộ 14E hơn 1.800 tỷ đồng

TPO - Do vướng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E tại TP. Đà Nẵng chậm tiến độ, trong đó nút cầu vượt đường sắt đoạn qua xã Thăng Bình được xem là điểm nghẽn.
Nút cầu vượt đường sắt qua xã Thăng Bình được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất trên toàn tuyến.
Đường hẹp, tại đây thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ, bụi vào mùa nắng, mưa thì lầy khiến người dân than phiền.
Ban Quản lý dự án 4 cho biết, đến nay địa phương đã bàn giao hơn 70km mặt bằng, đạt khoảng 98,53% chiều dài toàn tuyến. Phần diện tích còn lại chủ yếu tập trung tại khu vực cầu vượt đường sắt qua xã Thăng Bình. Ngoài ra, điều kiện thời tiết trong năm 2025 diễn biến phức tạp, số ngày mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm, các đợt bão trong tháng 10 và 11 gây sạt lở tại nhiều vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Hiện nay, khu vực thi công cầu vượt đường sắt thường xuyên xảy ra ùn tắc do đường tránh hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. “Hiện đang tổ chức 4 mũi thi công, song mới chỉ triển khai được một bên tuyến. Chúng tôi đề nghị địa phương sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại, nhất là khu vực bên phải tuyến. Khi có đủ hai đường gom, việc tổ chức giao thông và đẩy nhanh tiến độ sẽ thuận lợi hơn. Hiện nay, vật liệu, nhân công đều đã sẵn sàng,” ông Trung khẳng định.