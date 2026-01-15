Đà Nẵng: Điểm nghẽn lớn nhất dự án 'lên đời' quốc lộ 14E hơn 1.800 tỷ đồng

TPO - Do vướng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E tại TP. Đà Nẵng chậm tiến độ, trong đó nút cầu vượt đường sắt đoạn qua xã Thăng Bình được xem là điểm nghẽn.