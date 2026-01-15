Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đà Nẵng:

Điểm nghẽn lớn nhất dự án 'lên đời' quốc lộ 14E hơn 1.800 tỷ đồng

Hoài Văn

TPO - Do vướng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E tại TP. Đà Nẵng chậm tiến độ, trong đó nút cầu vượt đường sắt đoạn qua xã Thăng Bình được xem là điểm nghẽn.

tp-ql-14-e.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (đoạn Km15+270 - Km89+700), tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 4 - Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.
tp-anh-1-ql-14e.jpg
Tuyến đường dài hơn 71km, đi qua địa bàn 7 xã gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức.
tp-18-ql-14e.jpg
Nút cầu vượt đường sắt qua xã Thăng Bình được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất trên toàn tuyến.
tp-14ql14e.jpg
tp-3ql14b.jpg
Đường hẹp, tại đây thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ, bụi vào mùa nắng, mưa thì lầy khiến người dân than phiền.
tp-16ql-14e.jpg
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với một số gói thầu của dự án. Cụ thể, các gói thầu XD01, XD02 và XD03 được điều chỉnh thời hạn hoàn thành đến tháng 10 năm nay. Đối với hai gói thầu XD04 và XD05, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư căn cứ quy định pháp luật để xem xét gia hạn theo thẩm quyền, bảo đảm không vượt tiến độ chung và tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
tp-12ql-14e.jpg
Ban Quản lý dự án 4 cho biết, đến nay địa phương đã bàn giao hơn 70km mặt bằng, đạt khoảng 98,53% chiều dài toàn tuyến. Phần diện tích còn lại chủ yếu tập trung tại khu vực cầu vượt đường sắt qua xã Thăng Bình. Ngoài ra, điều kiện thời tiết trong năm 2025 diễn biến phức tạp, số ngày mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm, các đợt bão trong tháng 10 và 11 gây sạt lở tại nhiều vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
tp-13ql14e.jpg
Ông Quế Hải Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 - cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đến nay dự án đã được bàn giao thêm một phần mặt bằng tại khu vực cầu vượt đường sắt. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng sạch sẽ được bàn giao trước cuối tháng 1 này.
tp-1-ql-14e.jpg
“Đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Riêng tại điểm nghẽn cầu vượt đường sắt, khi có đủ mặt bằng, chúng tôi sẽ tập trung thi công để sớm hoàn thành,” ông Trung nói và khẳng định dự án được gia hạn đến tháng 10 nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 5, sau đó hoàn thiện các hạng mục còn lại để bảo đảm chất lượng và tiến độ chung.
tp-5ql14e.jpg
Hiện nay, khu vực thi công cầu vượt đường sắt thường xuyên xảy ra ùn tắc do đường tránh hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. “Hiện đang tổ chức 4 mũi thi công, song mới chỉ triển khai được một bên tuyến. Chúng tôi đề nghị địa phương sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại, nhất là khu vực bên phải tuyến. Khi có đủ hai đường gom, việc tổ chức giao thông và đẩy nhanh tiến độ sẽ thuận lợi hơn. Hiện nay, vật liệu, nhân công đều đã sẵn sàng,” ông Trung khẳng định.
Hoài Văn
#quốc lộ 14E #Đà Nẵng #dự án giao thông #giải phóng mặt bằng #bộ xây dựng #cầu vượt #thi công

