‘Hàng rào mềm’ bảo vệ nhà đầu tư tài sản số khỏi các dự án lừa đảo

TPO - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA) cho rằng, khi thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ.

Sáng 15/1, Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam (VID) và sách “Truy tìm Satoshi” được chính thức ra mắt nhằm chia sẻ tri thức, tạo dựng không gian trao đổi chuyên sâu, hướng tới một cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa trách nhiệm và góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, bối cảnh hiện tại đòi hỏi các nhà đầu tư phải nhanh chóng, chủ động nâng cao kiến thức để có thể tự bảo vệ mình trong một thị trường mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng nhiều rủi ro như tài sản mã hoá.

“Không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA cho rằng, khi thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ”.

“Trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam đang từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, sự ra đời của VIDA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa đầu tư lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong giai đoạn tới”, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA, chia sẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alphabooks cho biết, việc đưa cuốn sách “Truy tìm Satoshi” đến với độc giả Việt Nam không nhằm truy tìm danh tính cá nhân, mà nhằm cung cấp một nền tảng tư duy cần thiết cho những ai đang tham gia hoặc quan tâm tới thị trường tài sản số.

Theo ông, khi thị trường phát triển nhanh, việc hiểu đúng các tư tưởng nền móng sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận tài sản số một cách tỉnh táo hơn, thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA cho rằng, sự trưởng thành của thị trường không chỉ phụ thuộc vào chính sách, mà còn ở cách cộng đồng nhà đầu tư lựa chọn hành xử.

Bà Hiền nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân - những “Satoshi của thời đại” trong thị trường tài sản số.

“Trong một thị trường phi tập trung, mỗi nhà đầu tư có tri thức, tuân thủ pháp luật và hành động có trách nhiệm đều đang góp phần định hình diện mạo chung của thị trường. Theo nghĩa đó, mỗi người đều có thể trở thành một “Satoshi của thời đại mình”, bà Hiền chia sẻ.