Đề xuất xử phạt giao dịch tài sản mã hóa qua sàn không phép

TPO - Tại dự thảo nghị định đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức dịch vụ được cấp phép có thể bị phạt 10-30 triệu đồng.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo đó, hành vi vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Tùy mức độ, người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ từ 1-6 tháng hoặc bị đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ trong 1-12 tháng.

Hành vi có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng hình sự.

Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức dịch vụ được cấp phép có thể bị phạt 10-30 triệu đồng.

Đối với nhóm vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt 70-180 triệu đồng với các hành vi như vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản cơ sở; cung cấp thông tin không đầy đủ cho cơ quan quản lý; hoặc không thực hiện đúng nội dung công bố trong Bản cáo bạch.

Mức phạt nặng nhất, từ 180-200 triệu đồng dự kiến áp dụng cho hành vi chào bán, phát hành không đúng đối tượng; phát hành khi chưa đáp ứng điều kiện hoặc không công bố thông tin theo quy định.

Với vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch, cá nhân có thể bị phạt 10-30 triệu đồng nếu giao dịch tài sản mã hóa ngoài tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép.

Tổ chức vi phạm có thể bị phạt đến 200 triệu đồng nếu có một trong các hành vi vi phạm, như: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Cơ quan quản lý đề xuất, phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm một trong các quy định: Không quản lý tách biệt tiền, tài sản mã hóa của khách hàng với tiền, tài sản mã hóa của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; không giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa; không báo cáo Bộ Tài chính trong trường hợp có thông tin liên quan đến doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; không bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin; không bảo vệ tài sản của khách hàng…

Nhà đầu tư nước ngoài bị phạt 30-100 triệu đồng nếu vi phạm quy định về mở, sử dụng tài khoản thanh toán để giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam; hoặc kê khai không trung thực thông tin giao dịch và dữ liệu cung cấp cho ngân hàng.

Thẩm quyền xử phạt thuộc nhiều cơ quan như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục An ninh kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND cấp tỉnh…