Giá xăng tăng sau 5 phiên giảm liên tiếp

TPO - Sau 5 lần giảm giá liên tiếp, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h hôm nay (15/1).

Theo quyết định điều hành của liên bộ, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít lên mức 18.376 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít, lên mức 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 226 đồng/lít, lên mức 17.287 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, lên mức 17.697 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S giảm nhẹ 2 đồng/kg, về 13.401 đồng/kg

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá xăng tăng trở lại từ chiều nay.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 8/1 và ngày 15/1 là 71,5 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,7 USD/thùng); 72,7 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,6 USD/thùng).

Theo tổng hợp mới nhất của Bộ Công Thương, tính cuối tháng 9/2025, quỹ bình ổn giá tại các doanh nghiệp đầu mối còn kết dư hơn 5.617 tỷ đồng. Trong đó, có 5 doanh nghiệp có số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội.

Cụ thể, Petrolimex dẫn đầu với số dư cuối kỳ hơn 3.085,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp xếp thứ hai với số dư hơn 461,5 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh với số dư 328,9 tỷ đồng; Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư 391,4 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội có số dư 300,6 tỷ đồng.