Cổ phiếu liên quan bầu Thuỵ gây bất ngờ

TPO - Phiên hôm nay (15/1), thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau khi VN-Index rơi khỏi vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm. BID giảm sàn, VCB mất hơn 5%. Trong khi đó, cổ phiếu STB liên quan bầu Thuỵ bất ngờ tăng trần.

Ngay từ đầu phiên, lực bán gia tăng nhanh chóng, kéo chỉ số lùi sâu và có thời điểm mất hơn 48 điểm, trước khi hồi nhẹ về cuối ngày. Dù dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao, diễn biến phân hóa gay gắt giữa các nhóm cổ phiếu khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Áp lực lớn nhất lên chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản. Trong rổ VN30, cổ phiếu BID bất ngờ giảm sàn sau nhiều phiên tăng nóng, trở thành mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index. Đến cuối phiên, BID còn dư bán giá sàn hàng triệu cổ phiếu, cho thấy lực cung áp đảo hoàn toàn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID) vừa công bố thông tin các Nghị quyết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. BIDV dự kiến chào bán hơn 264 triệu cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu (thấp hơn gần 24% so với giá đóng cửa của BID hôm nay). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2026 và số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài, như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

Các cổ phiếu ngân hàng ghi nhận trạng thái đối lập trong phiên 15/1.

Cùng chiều điều chỉnh với BID, VCB cũng giảm sâu hơn 5%, CTG, TCB, VPB, SHB, LPB đồng loạt mất điểm, khiến nhóm ngân hàng - từng là động lực chính của thị trường trong những phiên vừa qua, quay sang tạo sức ép lớn.

Tuy nhiên, cùng nhóm ngân hàng, HDB đóng cửa trong sắc tím, cổ phiếu STB của Sacombank gây bất ngờ khi tăng trần với thanh khoản bùng nổ, khớp lệnh hơn 23 triệu đơn vị, tăng mạnh so với phiên trước. Vừa qua, thay đổi gây chú ý tại Sacombank là việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc.

Ở nhóm bất động sản, áp lực bán tiếp tục đè nặng lên các cổ phiếu họ Vingroup. VIC giảm hơn 4%, VHM mất gần 5%, trở thành một trong những nguyên nhân chính kéo VN-Index giảm sâu trong phiên. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu bất động sản khác giữ được đà tăng như GEX, CEO, CII, PDR, DCM, DXG, LDH…

Dù chỉ số giảm mạnh, thị trường không hoàn toàn bi quan. Một số cổ phiếu vẫn giao dịch tích cực và đóng vai trò “giữ nhịp” cho VN-Index. VNM tiếp tục nối dài đà tăng sau phiên bứt phá trước đó, trở thành mã tác động tích cực nhất lên chỉ số. Nhóm thép cũng ghi nhận diễn biến khả quan với HPG, HSG, NKG tăng giá, trong khi nhóm bảo hiểm và một số cổ phiếu đầu tư công duy trì sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,64 điểm (1,56%) xuống 1.864,80 điểm. HNX-Index giảm 0,16 điểm (0,06%) xuống 253,16 điểm. UPCoM-Index tăng 1,19 điểm (0,95%) lên 126,08 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức cao, hơn 40.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như MSN, SSI, VIX, SHB và VRE. Tuy nhiên, khối này mua ròng trở lại với VIC (hơn 211 tỷ đồng).