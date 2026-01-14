Gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công sẽ được giải ngân năm 2026: Rót tiền vào đâu để đón 'sóng lớn'?

Tổng vốn đầu tư công của cả nước năm 2026 là gần 995.400 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2025; trong đó, Hà Nội dự kiến giải ngân 126.000 tỷ đồng. Những con số kỷ lục này ngay lập tức khiến thị trường BĐS tăng nhiệt. Tại phía Đông Hà Nội, Vịnh Xanh (Ocean City) được giới đầu tư đánh giá là điểm đến vàng của chu kỳ mới, dẫn dắt mặt bằng giá trong trung và dài hạn.

Hạ tầng mới tái định vị không gian và giá trị BĐS khu Đông

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, cả nước đặt mục tiêu giải ngân gần 995.400 tỷ đồng vốn đầu tư công. Riêng Hà Nội, chỉ tiêu sẽ tiếp tục tăng mạnh sau khi thành phố ghi nhận mức giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay, với hơn 89.000 tỷ đồng năm 2025.

Đầu tư công được xác định là động lực then chốt của nền kinh tế, đồng thời là đòn bẩy trực tiếp tái cấu trúc không gian đô thị và thị trường BĐS. Khi đầu tư công được đẩy mạnh với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai, thị trường BĐS khu vực đó sẽ được hưởng lợi lớn, giá tăng lên, thanh khoản sản phẩm dễ dàng hơn.

Phía Đông Thủ đô là nơi phản chiếu rõ nét quy luật này. Tại đây, hàng loạt công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, từ các cây cầu nghìn tỷ như Tứ Liên, Thượng Cát, Hồng Hà, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi đến các tuyến metro số 2, số 5 cùng hai vành đai huyết mạch 3.5 và 4. Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ là thời điểm nhiều dự án cơ bản hoàn thiện hình hài, mở ra diện mạo đô thị mới và thiết lập mặt bằng giá mới cho các khu vực nằm trên trục hưởng lợi trực tiếp.

Nhiều cây cầu nghìn tỷ kết nối 2 bờ sông Hồng sẽ sớm hoàn thiện trong giai đoạn 2027 - 2028

Đáng chú ý, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô lên tới 11.000ha là điểm nhấn chiến lược. Khi hoàn thiện, trục đại lộ không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông nội đô, mà còn tăng cường liên kết vùng, hình thành trục phát triển đô thị, kinh tế mới, tạo bệ phóng dài hạn cho thị trường BĐS phía Đông.

Song song với đó, loạt dự án tầm vóc khu vực như sân golf Trump International Hưng Yên, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ… đang dần hiện hữu. Sự cộng hưởng này đang từng bước nâng tầm vị thế phía Đông Hà Nội, đưa khu vực trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn chỉ rõ: thị trường BĐS miền Bắc hiện vẫn còn nhiều khu vực giàu tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng về giá khá tốt. Trong thời gian tới, khu vực này và nhất là phía Đông Hà Nội, sẽ được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ hạ tầng kết nối được đầu tư mở rộng cùng sự hiện diện của các dự án đô thị lớn, được đầu tư bài bản.

Vịnh Xanh - Tài sản đầu bảng trong chu kỳ tăng giá mới

Tại phía Đông Hà Nội, dòng vốn thông minh đang tìm đến Vịnh Xanh, khu compound thuộc Vinhomes Ocean Park 3 (Ocean City), nơi hội tụ hệ sinh thái sống - làm việc - nghỉ dưỡng đã vận hành đồng bộ. Tọa lạc tại tâm điểm kết nối của mạng lưới cầu, vành đai và metro khu Đông, Vịnh Xanh sở hữu lợi thế đi trước một nhịp so với chu kỳ hoàn thiện hạ tầng, qua đó nắm giữ dư địa tăng giá rõ nét trong trung và dài hạn.

Lợi thế của Vịnh Xanh trước hết được thể hiện rõ qua sự cân bằng hiếm có giữa tính kết nối và riêng tư. Cư dân dễ dàng tiếp cận các trục đại lộ Hừng Đông và Bốn Mùa, nhanh chóng kết nối tới toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã vận hành của Ocean City, như Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall, VinWonders… tạo động lực gia tăng đồng thời giá trị sống và giá trị khai thác lâu dài cho BĐS.

Compound Vịnh Xanh được xem là tài sản tăng trưởng đầu bảng của khu Đông trong chu kỳ mới

Không dừng lại ở lợi thế vị trí, Vịnh Xanh còn được định vị bằng chất sống khác biệt mang tinh thần nghỉ dưỡng 5 sao, mở ra chương mới cho chuẩn sống thượng lưu. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Hy Lạp cổ điển, khu compound được quy hoạch khép kín với mật độ xây dựng thấp, không gian cảnh quan và mảng xanh được sắp đặt tinh tế cùng tổ hợp tiện ích Caribbean Bay độc bản, mang đến trải nghiệm sống thư thái như tại một resort riêng tư giữa lòng đại đô thị.

Dưới góc nhìn đầu tư, Vịnh Xanh hội tụ những yếu tố ngày càng khan hiếm: mô hình compound trong lòng đại đô thị, quỹ hàng giới hạn chỉ 748 sản phẩm. Nguồn cầu thực từ nhóm khách hàng cao cấp, kết hợp cùng làn sóng dịch chuyển dân cư mạnh mẽ về phía Đông, tạo nền tảng vững chắc cho khả năng thanh khoản và gia tăng giá trị bền vững của Vịnh Xanh.

Khi giá trị của BĐS không còn nằm ở kỳ vọng ngắn hạn, mà được đo bằng chất lượng sống và khả năng sử dụng thực, Vịnh Xanh trở thành một tài sản đầu bảng, nơi cộng đồng cư dân, chuẩn sống và tính khan hiếm cùng tạo nên nền tảng giá trị dài hạn. Đây cũng là nơi dòng tiền thông minh tìm đến để đón đầu chu kỳ thịnh vượng tiếp theo của BĐS phía Đông Hà Nội.

“10 năm trước, tôi mua căn đầu tiên ở Vinhomes Riverside. Chỉ vài năm sau, căn nhà đã tăng giá gấp đôi, không phải vì nó to hơn, mà vì những giá trị mà người ta muốn sống ở đó. Tại Vịnh Xanh, bối cảnh tương quan, nhưng nền tảng thì vượt trội. Bởi hạ tầng khu Đông Hà Nội giờ đây đã đi trước ít nhất 5 năm so với Long Biên của một thập kỷ trước. Chu kỳ lặp lại nhưng cơ hội thì ở một tầng cao hơn, nền vững hơn, giá trị chắc hơn, lợi nhuận rõ hơn”, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, đánh giá.