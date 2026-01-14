Serenity Phước Hải được phê duyệt quy hoạch 1/500 và hướng phát triển dự án theo nhu cầu thực

Vào cuối tháng 12 vừa qua, Dự án Serenity Phước Hải đã chính thức được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cột mốc quan trọng để đưa dự án sang giai đoạn triển khai mạnh. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) cũng đặt Serenity Phước Hải vào danh sách các dự án trọng điểm của chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026–2030.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang ưu tiên chất lượng và hiệu quả khai thác, sự kiện trên không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất một thủ tục pháp lý then chốt, mà còn phản ánh rõ hơn định hướng phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực và tiềm năng nội tại của địa phương mà Phát Đạt đang theo đuổi .

Theo quy hoạch được phê duyệt, Serenity Phước Hải được định hướng phát triển thành khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, với tổng diện tích quy hoạch hơn 73.000 m². Dự án được tổ chức không gian thành hai phân khu chính gồm khu phía núi và khu phía biển, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế ở mức tối đa 25%, trong khi tầng cao công trình được kiểm soát chặt chẽ, cho thấy cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên hài hòa giữa khai thác kinh tế và bảo tồn cảnh quan.

Phối cảnh tạm thời Dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải, TPHCM. Dự án sẽ được điều chỉnh thiết kế sau cột mốc triển khai mới.

Đặt trong bối cảnh phát triển của Phước Hải, việc phê duyệt quy hoạch 1/500 cho Serenity diễn ra đúng thời điểm địa phương này đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mô hình tăng trưởng du lịch. Sau giai đoạn phát triển nhanh về số lượng cơ sở lưu trú, bài toán đặt ra hiện nay không còn là mở rộng nguồn cung bằng mọi giá, mà là nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách. Với các chỉ tiêu quy hoạch và cơ cấu sử dụng đất đã được phê duyệt, công suất phục vụ cùng lúc tối đa 7.366 khách, Serenity Phước Hải được kỳ vọng sẽ đóng vai trò bổ sung năng lực cho hệ sinh thái du lịch – dịch vụ địa phương theo hướng này.

Từ góc độ kinh tế địa phương, dự án không chỉ góp phần tạo thêm nguồn cung lưu trú chất lượng cao mà còn tạo động lực cho các ngành dịch vụ liên quan. Theo các tính toán trong hồ sơ quy hoạch, khi đi vào vận hành, khu vực này có thể tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động địa phương, đồng thời đóng góp vào nguồn thu ngân sách thông qua hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Quan trọng hơn, dự án được thiết kế để gắn kết với không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan tự nhiên, thay vì phát triển theo mô hình biệt lập thường thấy ở nhiều dự án nghỉ dưỡng trước đây.

Ở bình diện doanh nghiệp, Serenity Phước Hải là một trong sáu dự án được Phát Đạt xác định triển khai mạnh trong năm 2026, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược cân đối lại danh mục đầu tư. Sau giai đoạn thị trường biến động, việc ưu tiên các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có quy mô phù hợp và khả năng khai thác thực tế được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Việc dự án hoàn tất phê duyệt quy hoạch 1/500 cũng đồng nghĩa với việc Phát Đạt đã tháo gỡ được một trong những nút thắt quan trọng nhất để bước sang giai đoạn triển khai xây dựng.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Phát Đạt tại Serenity Phước Hải là triết lý phát triển sản phẩm theo nhu cầu thực. Thay vì áp dụng một mô hình nghỉ dưỡng mang tính công thức, dự án được thiết kế dựa trên điều kiện tự nhiên, cấu trúc kinh tế và đặc điểm văn hóa của địa phương. Việc phân tách rõ khu phía núi và khu phía biển, cùng tỷ lệ lớn dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, cho thấy mục tiêu phát triển dài hạn hơn là tối ưu hóa lợi ích ngắn hạn từ quỹ đất ven biển.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng đối mặt với nhiều khó khăn do lệch pha cung – cầu và hạn chế về năng lực vận hành, cách tiếp cận này được xem là phù hợp với xu hướng mới của thị trường. Nhu cầu thật không chỉ đến từ du khách, mà còn từ chính địa phương – nơi cần những dự án tạo việc làm, cải thiện hạ tầng và đóng góp bền vững cho ngân sách, đồng thời không làm tổn hại đến môi trường và đời sống cộng đồng.

Việc lựa chọn giai đoạn 2026–2028 để triển khai xây dựng và đưa dự án vào vận hành cũng phản ánh sự tính toán về chu kỳ thị trường. Đây là giai đoạn được kỳ vọng nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế sẽ phục hồi rõ nét hơn, tạo nền tảng cho việc khai thác hiệu quả các dự án nghỉ dưỡng có định hướng bài bản. Với Phát Đạt, điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong phân bổ nguồn lực, đồng thời nâng cao khả năng tạo dòng tiền ổn định trong trung và dài hạn.