Vịnh Tiên - Nơi tái hiện công thức tăng trưởng phi mã của các thủ phủ vui chơi giải trí hàng đầu thế giới

Hạ tầng giao thông luôn là “đòn bẩy vàng” tạo nên sự bứt phá của những đô thị vui chơi, giải trí hàng đầu thế giới. Công thức tăng trưởng này hiện đang được tái hiện tại “Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên - “trái tim” giải trí, nghỉ dưỡng của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Hạ tầng - Nền móng của các biểu tượng giải trí hàng đầu thế giới

Lịch sử phát triển của các trung tâm vui chơi, giải trí hàng đầu thế giới cho thấy một mẫu số chung: hạ tầng đi trước, mở đường cho dòng khách, dòng tiền và giá trị bất động sản.

Theo giới chuyên gia, kinh tế giải trí chỉ thực sự phát triển khi điểm đến dễ tiếp cận, tần suất khách ghé thăm cao, thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu ổn định. Hạ tầng giao thông, vì thế, đóng vai trò then chốt khi giải quyết đồng thời ba bài toán: xóa bỏ cảm giác “xa” trong tâm lý người dân, du khách; chuyển dịch từ du lịch theo mùa sang trải nghiệm, tận hưởng thường nhật; và đưa vui chơi, nghỉ dưỡng trở thành một phần của đời sống đô thị.

Thực tế đã chứng minh điều này tại nhiều quốc gia. Ở Singapore, sau khi tuyến Sentosa Monorail Express đi vào vận hành, Sentosa Cove ghi nhận mức tăng giá bất động sản vượt xa khu trung tâm Orchard Road.

Bất động sản Sentosa tăng phi mã khi Sentosa Monorail Express đi vào vận hành

Ở Dubai, tuyến tàu điện một ray nối Palm Jumeirah với đất liền mỗi ngày đưa khoảng 20.000 lượt khách đến với đảo nhân tạo. Hạ tầng trở thành một phần trải nghiệm, góp phần duy trì dòng khách ổn định quanh năm.

Trong khi đó, tại Pháp, tuyến RER kéo dài đến Disneyland Paris đã biến một khu vui chơi ngoại ô thành đô thị mới Val d’Europe, với hệ sinh thái nhà ở, thương mại, dịch vụ phát triển đồng bộ.

Những ví dụ này cho thấy, hạ tầng có giá trị vượt xa chức năng kết nối thuần túy, trở thành công cụ định hình lại hành vi tiêu dùng, đồng thời tái cấu trúc thị trường bất động sản.

“Công thức vàng” tái hiện tại “Quận Nhất” Vịnh Tiên

Những nguyên lý từng làm nên thành công của các đô thị giải trí hàng đầu thế giới đang được tái hiện tại “Quận Nhất” Vịnh Tiên, thủ phủ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng top đầu thế giới tại Vinhomes Green Paradise.

Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã động thổ ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028. Khi tuyến đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vịnh Tiên chỉ vỏn vẹn 13 phút.

“Thời gian di chuyển tạo tâm lý phấn khích để người dân có nhu cầu và xu hướng đi đến Cần Giờ vui chơi, thậm chí sinh sống. Chưa kể, khí hậu nơi đây hài hòa, phong cảnh hữu tình, sóng biển dạt dào… hấp dẫn người dân sống khu vực trung tâm vốn ngột ngạt, chật chội”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, nhìn nhận.

Khi khoảng cách được rút ngắn, ghé thăm “Quận Nhất” Vịnh Tiên dễ dàng trở thành thói quen thường nhật của hơn 14 triệu cư dân TP.HCM.

Đây là không gian để các gia đình tìm lại nhịp sống cân bằng, nơi cha mẹ thư giãn, tái tạo năng lượng, còn trẻ em được vui chơi, khám phá thiên nhiên rộng mở. Khoảng cách 13 phút di chuyển cũng mở ra tiềm năng lớn cho loại hình giáo dục trải nghiệm. Các trường học dễ dàng đưa Vịnh Tiên vào hoạt động dã ngoại, học kỳ thực tế, ngoại khóa trong ngày.

Đối với du khách đến TP.HCM, tuyến đường sắt tốc độ cao không chỉ là trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn, mà còn đưa Cần Giờ trở thành điểm phải đến mới. Từ nhịp sống sôi động của đô thị trung tâm đến không gian biển rừng yên bình chỉ cách nhau 13 phút di chuyển - đó là “cực phẩm” du lịch chưa từng có trước đây, nay thành hiện thực nhờ hạ tầng siêu tốc.

Song song với đường sắt, cầu Cần Giờ đã chốt lịch động thổ ngày 15/1/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý I/2028. Công trình giúp rút ngắn thời gian di chuyển đường bộ tới Vịnh Tiên từ hơn 2 giờ chỉ còn 40 - 50 phút, xóa tan ám ảnh hàng giờ đồng hồ qua phà Bình Khánh.

“Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên được quy hoạch để trở thành thủ phủ giải trí, nghỉ dưỡng số 1 châu Á

Trong dài hạn, sức hút của Vịnh Tiên còn đến từ sân bay quốc tế Long Thành, bắt đầu khai thác thương mại từ đầu năm 2026, công suất 25 triệu lượt khách/năm, tương lai tăng lên 100 triệu lượt. Thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành và nút giao với đường Rừng Sác sắp triển khai, du khách qua đường hàng không sẽ dễ dàng tiếp cận Vịnh Tiên chỉ sau 45 phút di chuyển, thay vì phải trung chuyển qua trung tâm thành phố.

Năm 2025, số lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt hơn 8,8 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 45 triệu lượt. Sự cộng hưởng giữa “cửa ngõ bầu trời” Long Thành cùng tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ giúp Vịnh Tiên đón trọn dòng khách khổng lồ này.

Đáng chú ý, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được TP.HCM đồng ý chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến khởi công tháng 6/2026, hoàn thành quý II/2029, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai trung tâm du lịch biển chỉ còn 10 phút. Khi dự án hạ tầng này hoàn thiện, Vịnh Tiên nói riêng và Vinhomes Green Paradise nói chung được kỳ vọng sẽ thu hút tới 40 triệu khách, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng biển cao cấp, nhờ lợi thế thiên nhiên nguyên sơ kết hợp hệ tiện ích hiện đại.

Vịnh Tiên đang “khuấy đảo” thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm

Bên cạnh du lịch, hạ tầng còn mở lối cho làn sóng “di cư xanh” đến với Vịnh Tiên. Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, mô hình “sống biển - làm việc thành phố” tại Vịnh Tiên đáp ứng đúng nhu cầu của cư dân quốc tế: tận hưởng chất lượng sống ven biển nhưng vẫn kết nối nhanh với trung tâm tài chính, thương mại thông qua hệ thống giao thông văn minh, kết nối nhanh. Đây là chuẩn mực tương đồng với các đô thị ven biển Tokyo, Seoul hay Singapore.

Khi vui chơi, nghỉ dưỡng trở thành một phần của đời sống đô thị, giá trị bất động sản không còn phụ thuộc vào kỳ vọng ngắn hạn. Giá trị đó được hình thành và tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu sử dụng thật, dòng khách thật và khả năng vận hành bền vững. Đó chính là con đường thành công mà nhiều thủ phủ giải trí hàng đầu thế giới đã đi qua, và nay đang được tái hiện tại “Quận Nhất” Vịnh Tiên.