TPHCM: Cư dân chung cư Centana bị 'đảo lộn' do nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu diesel

TPO - Thùng dầu diesel dự trữ để vận hành máy phát điện bị rò rỉ, khiến dầu chảy xuống bồn chứa nước dự phòng đặt tại hầm để xe của chung cư. Từ bể này, nước được bơm lên bể chứa trên mái và phân phối theo hệ thống đường ống đến các căn hộ.

Ngày 12/1, Ban quản trị chung cư Centana (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM) có văn bản đề nghị Công an phường Bình Trưng phối hợp kiểm tra, xác minh nguyên nhân rò rỉ dầu diesel gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Đồng thời, đề nghị UBND phường Bình Trưng và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM hướng dẫn giải pháp xử lý triệt để đối với tình trạng nước sinh hoạt nhiễm dầu.

Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân, Ban quản lý chung cư Centana bố trí điểm cấp nước tạm thời, lấy trực tiếp từ hệ thống cấp nước thủy cục bên ngoài, đặt tại khu vực đối diện sảnh block B. Nguồn nước này được khẳng định không chịu ảnh hưởng bởi sự cố nhiễm dầu nói trên do nằm tách biệt với hệ thống nước sinh hoạt của cư dân.

Chung cư Centana (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM).

Theo thông báo của Ban quản trị chung cư Centana, nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu diesel phát sinh từ khu vực tầng hầm. Ban quản trị đã tổ chức đối thoại với cư dân vào lúc 16h10 ngày 11/1.

Trước đó, cư dân chung cư Centana bị đảo lộn sinh hoạt do nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu diesel.

Theo phản ánh của cư dân, khoảng 6h ngày 9/1, nhiều người phát hiện mùi dầu nồng nặc xuất hiện trong hầm xe nên thông báo lên nhóm Zalo cư dân và đề nghị ban quản lý kiểm tra. Sau đó, dầu diesel tiếp tục lan lên hành lang các tầng. Khi xả nước kiểm tra, nhiều hộ dân phát hiện dầu diesel đóng thành váng nổi trên mặt nước, bồn cầu và các thiết bị vệ sinh.

Ban quản lý chung cư Centana cho biết nguyên nhân xuất phát từ thùng dầu diesel dự trữ để vận hành máy phát điện bị rò rỉ, khiến dầu chảy xuống bồn chứa nước dự phòng đặt tại hầm để xe B1. Từ bể này, nước được bơm lên bể chứa trên mái và phân phối theo hệ thống đường ống đến các căn hộ.

Khi phát hiện sự cố, Ban quản lý đã tiến hành bơm xả toàn bộ nước tại bể chính tầng B1, đồng thời thuê đơn vị chuyên nghiệp vệ sinh, thu gom váng dầu tại các bể chứa nước trên mái. Tuy nhiên, trong quá trình cấp nước trở lại, dầu vẫn còn bám trong đường ống, khiến một số căn hộ tiếp tục xuất hiện mùi hôi và váng dầu, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt.