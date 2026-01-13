Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tái khởi động tổ hợp căn hộ cao cấp ở Thủ Thiêm sau gần chục năm tạm ngưng

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi khơi thông pháp lý, dự án Sarene Residence & Commercial Complex - tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại của Khu đô thị Sala được Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh khởi công.

Ngày 13/1, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh khởi động dự án Sarene Residence & Commercial Complex - tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại của Khu đô thị Sala sau thời gian tạm ngưng (từ năm 2018) do vướng pháp lý.

Dự án Sarene Residence & Commercial Complex được triển khai tại lô đất 6.8, thuộc phân khu phía Bắc - Khu đô thị Sala. Đây là dự án được quy hoạch gồm các khối căn hộ ở, dịch vụ và dãy phố thương mại, hướng tầm nhìn về hồ trung tâm Thủ Thiêm. Theo Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, dự án được phát triển với mật độ xây dựng và số lượng căn hộ ở mức vừa phải, ưu tiên yếu tố riêng tư, đồng thời tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu ở kết hợp kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cho biết, Sarene Residence & Commercial Complex là dự án đầu tiên trong chuỗi công trình được triển khai trở lại tại phân khu Bắc Sala. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Đại Quang Minh tại Thủ Thiêm nói riêng và TPHCM nói chung trong bối cảnh các vấn đề pháp lý liên quan đã từng bước được tháo gỡ.

1-pha-i-canh-quy-hoach-sala-a-phan-khu-pha-a-bac.jpg
Sarene Residence & Commercial Complex là dự án đầu tiên trong chuỗi công trình được triển khai trở lại tại phân khu Bắc Sala sau thời gian dài tạm dừng.

“Trên nền tảng pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và tầm nhìn dài hạn, chúng tôi hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống tinh tế, cân bằng và bền vững, góp phần định hình chuẩn sống mới tại trung tâm Thủ Thiêm, hài hòa cùng định hướng phát triển đô thị có chức năng thương mại dịch vụ theo mô hình TOD”, ông Tuệ nói.

Phân khu phía Bắc Sala được định hướng phát triển gắn với trục thương mại dịch vụ kéo dài từ khu vực Cung Thiếu nhi TPHCM đến Bệnh viện Quốc tế. Dọc trục này dự kiến bố trí các công trình nhà ở, thương mại, văn phòng và các không gian dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân, chuyên gia làm việc tại Thủ Thiêm. Khu vực này được kết nối với phân khu phía Nam Sala thông qua trục giao thông Bắc – Nam và hệ thống đường nội khu, tạo liên kết không gian giữa các phân khu trong toàn khu đô thị.

Theo kế hoạch, dự án thành phần đầu tiên của phân khu này sẽ mở bán vào tháng 6 và hoàn thiện, bàn giao tháng 11/2027. Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thiso - đơn vị thành viên của Tập đoàn Thaco - được giới thiệu là đơn vị phân phối và vận hành dự án.

Sala là dự án khu đô thị đầu tiên được triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô 106 ha do Đại Quang Minh - thành viên Tập đoàn Thaco làm chủ đầu tư với quy mô vốn ban đầu lên đến 2,2 tỷ USD.

Duy Quang
#tái khởi động tổ hợp căn hộ cao cấp #tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp #căn hộ cao cấp ở Thủ Thiêm #dự án Sarene Residence & Commercial Complex #phố thương mại #Khu đô thị Sala #Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục