Tái khởi động tổ hợp căn hộ cao cấp ở Thủ Thiêm sau gần chục năm tạm ngưng

TPO - Sau khi khơi thông pháp lý, dự án Sarene Residence & Commercial Complex - tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại của Khu đô thị Sala được Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh khởi công.

Ngày 13/1, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh khởi động dự án Sarene Residence & Commercial Complex - tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại của Khu đô thị Sala sau thời gian tạm ngưng (từ năm 2018) do vướng pháp lý.

Dự án Sarene Residence & Commercial Complex được triển khai tại lô đất 6.8, thuộc phân khu phía Bắc - Khu đô thị Sala. Đây là dự án được quy hoạch gồm các khối căn hộ ở, dịch vụ và dãy phố thương mại, hướng tầm nhìn về hồ trung tâm Thủ Thiêm. Theo Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, dự án được phát triển với mật độ xây dựng và số lượng căn hộ ở mức vừa phải, ưu tiên yếu tố riêng tư, đồng thời tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu ở kết hợp kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cho biết, Sarene Residence & Commercial Complex là dự án đầu tiên trong chuỗi công trình được triển khai trở lại tại phân khu Bắc Sala. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Đại Quang Minh tại Thủ Thiêm nói riêng và TPHCM nói chung trong bối cảnh các vấn đề pháp lý liên quan đã từng bước được tháo gỡ.

“Trên nền tảng pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và tầm nhìn dài hạn, chúng tôi hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống tinh tế, cân bằng và bền vững, góp phần định hình chuẩn sống mới tại trung tâm Thủ Thiêm, hài hòa cùng định hướng phát triển đô thị có chức năng thương mại dịch vụ theo mô hình TOD”, ông Tuệ nói.

Phân khu phía Bắc Sala được định hướng phát triển gắn với trục thương mại dịch vụ kéo dài từ khu vực Cung Thiếu nhi TPHCM đến Bệnh viện Quốc tế. Dọc trục này dự kiến bố trí các công trình nhà ở, thương mại, văn phòng và các không gian dịch vụ phục vụ cộng đồng cư dân, chuyên gia làm việc tại Thủ Thiêm. Khu vực này được kết nối với phân khu phía Nam Sala thông qua trục giao thông Bắc – Nam và hệ thống đường nội khu, tạo liên kết không gian giữa các phân khu trong toàn khu đô thị.

Theo kế hoạch, dự án thành phần đầu tiên của phân khu này sẽ mở bán vào tháng 6 và hoàn thiện, bàn giao tháng 11/2027. Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thiso - đơn vị thành viên của Tập đoàn Thaco - được giới thiệu là đơn vị phân phối và vận hành dự án.

Sala là dự án khu đô thị đầu tiên được triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô 106 ha do Đại Quang Minh - thành viên Tập đoàn Thaco làm chủ đầu tư với quy mô vốn ban đầu lên đến 2,2 tỷ USD.