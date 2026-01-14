Hà Nội: Diễn biến mới khu ‘Làng Việt kiều châu Âu’ méo mó, nhếch nhác vì vi phạm xây dựng

TPO - Từng được xem là biểu tượng của một khu đô thị kiểu mẫu, dự án “Làng Việt kiều châu Âu” (phường Hà Đông, Hà Nội) nay đang đối mặt với tình trạng nhếch nhác, méo mó do vi phạm trật tự xây dựng và hạ tầng xuống cấp. Trước thực trạng này, chủ đầu tư đề xuất được trực tiếp quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và không gian cây xanh của dự án.

Chủ đầu tư đề xuất được tự quản

Như Tiền Phong đã phản ánh, khu “Làng Việt kiều châu Âu” nằm trong Khu đô thị Mỗ Lao – từng nổi bật với kiến trúc đồng bộ, mang dáng dấp một ngôi làng châu Âu giữa lòng Hà Nội – nay không còn giữ được hình hài ban đầu. Dọc tuyến phố Nguyễn Văn Lộc, hàng chục căn nhà mặt tiền bị “bẻ cong” kiến trúc, cơi nới, cải tạo sai phép, biến không gian đô thị vốn được quy hoạch bài bản trở nên lộn xộn, nham nhở.

Không chỉ vi phạm trật tự xây dựng, vỉa hè tuyến phố này còn thường xuyên bị chiếm dụng để đỗ xe, bày bán hàng hóa. Người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm xấu hình ảnh khu đô thị.

Những dãy biệt thự, liền kề tại khu "Làng Việt kiều châu Âu" (phường Hà Đông, Hà Nội) từng được xem là biểu tượng của một khu đô thị kiểu mẫu nay đã không còn giữ được hình hài ban đầu.

Công ty TSQ Việt Nam cho biết, dự án Làng Việt Kiều Châu Âu đã đi vào sử dụng ổn định gần 15 năm. Các căn nhà tại dự án có phong cách kiến trúc mặt ngoài nhất quán, đẹp như một ngôi làng Châu Âu giữa lòng Hà Nội.

Trong dự án có 9 khu đất cây xanh, cây xanh thể dục thể thao do UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) cho doanh nghiệp thuê đất. Toàn bộ hệ thống cây xanh này được Công ty đầu tư bằng vốn doanh nghiệp và duy trì, vận hành đến nay.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng cho biết sau gần 15 năm đi vào sử dụng, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị xuống cấp cần được duy tu bảo dưỡng. Thêm vào đó những người mua nhà tự ý cải tạo sửa chữa vi phạm trật tự xây dựng, làm mất cảnh quan chung của dự án..., ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nói chung và giá trị của dự án.

Để tránh tình trạng xuống cấp, kịp thời duy tu, sửa chữa góp phần nâng cao giá trị, hình ảnh và thương hiệu dự án cũng như nâng cao giá trị sống của người dân, tránh tình trạng cơi nới, lấn chiếm... thời gian qua, Công ty TSQ Việt Nam đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, UBND phường Hà Đông đề xuất được trực tiếp quản lý hạ tầng kỹ thuật và hệ thống công viên, cây xanh của dự án bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp và xã hội hóa.

Phạm vi đề xuất quản lý bao gồm: hệ thống lòng đường, vỉa hè các tuyến đường nội khu; cây xanh trên vỉa hè; cây xanh vườn hoa, cây xanh thể dục thể thao trong khu dự án.

Sinh sống hơn 10 năm tại Làng Việt kiều châu Âu, ông N.V. H. cho biết, điều khiến cư dân lo ngại nhất hiện nay là tình trạng xây dựng sai phép, lấn chiếm vỉa hè diễn ra công khai nhưng chưa được xử lý triệt để. “Chúng tôi mong có một đầu mối quản lý rõ ràng, đủ trách nhiệm và đủ năng lực để chấn chỉnh vi phạm, trả lại bộ mặt đúng nghĩa của khu đô thị”, ông H. nói.

Xem xét nếu cư dân đồng thuận

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát kiến nghị của Công ty TSQ Việt Nam. Ngày 10/12/2025, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản trả lời, khẳng định hệ thống lòng đường, vỉa hè, cây xanh, vườn hoa trong khu đất dự án Làng Việt kiều châu Âu do doanh nghiệp đầu tư không thuộc danh mục hạ tầng do thành phố quản lý.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty TSQ Việt Nam chủ động liên hệ với UBND phường Hà Đông để được phối hợp, hướng dẫn thực hiện việc quản lý, vận hành hạ tầng, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Chủ đầu tư dự án "Làng Việt Kiều Châu Âu" đề xuất được trực tiếp quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và không gian cây xanh của dự án.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Lương An, Chủ tịch UBND phường Hà Đông – cho rằng, mô hình khu đô thị do chủ đầu tư quản lý hay bàn giao cho địa phương đều có ưu, nhược điểm riêng.

Theo bà An, nếu chủ đầu tư chuyên nghiệp, có năng lực và kinh nghiệm, việc trực tiếp quản lý khu đô thị có thể mang lại hiệu quả cao. Ngược lại, không ít doanh nghiệp "bẻ lái" chuyển từ xây dựng sang phát triển khu đô thị nhưng thiếu kinh nghiệm quản lý, dẫn đến bất cập.

Trên địa bàn phường Hà Đông, một số khu đô thị đã bàn giao cho địa phương quản lý cũng bộc lộ hạn chế, khi công tác duy trì hạ tầng, cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh môi trường chưa đáp ứng kỳ vọng của cư dân. “Không ít người dân bức xúc vì chất lượng dịch vụ đô thị đi xuống”, bà An dẫn chứng các khu như Văn Khê, Xa La, Văn Quán.

Riêng với Làng Việt kiều châu Âu, Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho rằng khu đô thị Mỗ Lao có tính đặc thù, khi hạ tầng bên ngoài do Nhà nước đầu tư, bên trong lại có nhiều chủ đầu tư cùng triển khai, khiến công tác quản lý càng phức tạp.

“Trong trường hợp Công ty TSQ Việt Nam đề xuất trực tiếp quản lý, vận hành dự án và nhận được sự đồng thuận của cư dân, chính quyền địa phương sẵn sàng xem xét, tạo điều kiện”, bà An khẳng định.

Theo các chuyên gia quy hoạch – đô thị, mô hình chủ đầu tư tự quản lý khu đô thị không phải mới và đã được một số chủ đầu tư thực hiện khá thành công, điển hình như các khu đô thị do Vinhomes quản lý vận hành. Giao chủ đầu tư có thể phát huy hiệu quả nếu đáp ứng ba điều kiện: năng lực quản lý chuyên nghiệp, sự đồng thuận của cư dân và cơ chế giám sát chặt chẽ từ chính quyền.