Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Phường rộng nhất Hà Nội ‘xoay như chong chóng’ với vi phạm xây dựng: Cũ chưa dỡ, mới đã mọc

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại phường Hồng Hà (Hà Nội), tình trạng trật tự xây dựng diễn biến phức tạp. Dù chính quyền đã xử lý gần 100 trường hợp, nhưng vẫn “chậm chân” so với các vi phạm phát sinh mới.

072991372197173.jpg

Phường Hồng Hà là phường rộng nhất Hà Nội với vị trí liền kề trung tâm và gần các trục giao thông huyết mạch. Tuy nhiên, địa bàn trải rộng, tốc độ đô thị hóa cao cùng nhiều loại đất phức tạp khiến công tác quản lý trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn.

tp-7305065849473-e15b0d5f12c0ee5bd563f660532fa8f1.jpg

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND phường Hồng Hà ngày 21/11, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Thắng cho biết, trong năm 2025 phường đã xử lý 93 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực giáp bãi sông Hồng...

411zon2-1761378237355-1761378237474805964565.jpg

Phường Hồng Hà ra quân xử lý nhà tôn, mái tôn ở khu vực ngách 238/11 đường Âu Cơ

tp-0038.jpg

Một số công trình vi phạm bị cưỡng chế quanh khu vực đường Âu Cơ

tp-0037.jpg

Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, phường sẽ tổ công tác chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thường xuyên kiểm tra, giám sát. Tổ chức các đợt kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, khi vi phạm thường dễ xảy ra.

tp-dji-0021.jpg

Tuy nhiên, các công trình vi phạm trên địa bàn phường Hồng Hà vẫn nở rộ, diễn biến phức tạp. Như công trình tại số 108 Bạch Đằng có đơn xin cải tạo nhưng hiện đã thực hiện xây dựng nâng tầng trái phép.

tp-7305062830013-970e4e295ee3883c4663db2b2e8106e7.jpg

Một số cư dân tổ dân phố số 7 Chương Dương cho biết, công trình xây dựng gây ồn ào, không đúng với đơn xin cải tạo ban đầu. "Chúng tôi được ông Tín (chủ hộ) xin ý kiến sửa chữa cải tạo, không thay đổi kết cấu công trình. Thế nhưng hiện chủ hộ xây lên tầng 5, ngang nhiên đổ bê tông sàn tầng 5 mà không thấy xử lý", một người dân chia sẻ.

tp-onhiem100.jpg

Công trình xây dựng tại địa chỉ 526 Bạch Đằng, phường Hồng Hà xây dựng lấn chiếm toàn bộ vỉa hè đường Bạch Đằng.

tp-7307809059640-5426841a716a841dc97bb752f1b22254.jpg

Các công trình này đều đã được phóng viên báo Tiền Phong phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo UBND phường Hồng Hà nhưng nhiều tuần chưa có phản hồi

tp-7305062836199-628e3ae633e9cb77caba2655f44a4718.jpg

Công trình xây dựng tại số 10 ngách 344/6 Âu Cơ, phường Hồng Hà được UBND quận Tây Hồ cấp phép xây dựng số 107/GPXD ngày 20/6/2023 với quy mô 4 tầng, 1 tum. Hiện công trình xây quá diện tích được cấp phép nhưng không bị xử lý. Hiện công nhân tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình.

tp-7305062827106-b791b94301c5bc7a238cb3d2f3ca1c73.jpg

Một công trình khác trên đường Âu Cơ vi phạm quy hoạch phân khu R3 thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

tp-0045.jpg

Toàn cảnh trục đường Âu Cơ, nơi phát sinh nhiều vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian qua.

Trần Hoàng
#Vi phạm trật tự xây dựng Hà Nội #Quản lý đô thị và quy hoạch #Xây dựng trái phép và cưỡng chế #Tác động của đô thị hóa nhanh #Chính sách xử lý vi phạm xây dựng #Vấn đề quản lý đất đai phức tạp #Đô thị hóa và phát triển hạ tầng #Thách thức trong kiểm tra xây dựng #Ảnh hưởng của vi phạm xây dựng đến cộng đồng #Chống lấn chiếm vỉa hè và vi phạm quy hoạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục